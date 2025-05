Canal Gov estreia nova programação e reforça foco no cidadão

A partir de segunda-feira (19), o Canal Gov, emissora oficial do governo federal que é gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), estreia novas programação e identidade visual.

Com as mudanças, o canal reforça seu posicionamento como veículo de notícias, cumprindo a missão de informar a população sobre as ações do Poder Executivo.

Uma das novidades é a criação de uma faixa diária dedicada a programas produzidos por diferentes órgãos governamentais como Advocacia-Geral da União (AGU), Sebrae, Escola Nacional de Administração Pública (Enap), ministérios da Cultura, Educação, Saúde, Integração e Desenvolvimento Regional, dentre outros.

São séries, documentários, programas de entrevistas e videocasts que informam o público e ajudam a população a acessar os serviços oferecidos pelo governo.

"A prestação de serviços ao governo federal está prevista entre as atribuições legais da EBC. Estamos continuamente melhorando a qualidade dos nossos produtos para tornar a comunicação governamental mais transparente, estratégica e uma fonte de informação confiável para a população que mais necessita acessar as políticas públicas”, afirma o diretor-presidente da EBC, Jean Lima.

As transmissões ao vivo dos principais eventos da Presidência da República e dos ministérios continuam sendo o grande destaque da programação.

Já os programas jornalísticos - Brasil em Dia, Gov Notícias e Semana Gov - ganham novos cenários e identidade visual, com conteúdos com ênfase no cidadão e nas políticas públicas.

Além disso, a faixa conta ainda com atrações consolidadas como o Bom dia, Ministro e a transmissão em vídeo do tradicional programa de rádio A Voz do Brasil, que celebra 90 anos em 2025.

O superintendente de Serviços de Comunicação da EBC, Juan Pessoa, destaca que, juntamente com a Rádio Gov e Agência Gov, a EBC consolida uma rede de comunicação oficial dos serviços, políticas públicas e atos do governo federal.

“Oferecemos à sociedade informações verdadeiras e de qualidade, dando transparência às ações governamentais com foco nos serviços e políticas públicas, informando os beneficiários e reforçando o combate à desinformação e às fake news”, pontua.

Canal Gov

Como sintonizar - https://canalgov.ebc.com.br/

Ao vivo também no Youtube e nas redes sociais - @canalgov