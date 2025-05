Ex-PM Ronnie Lessa é condenado a 90 anos de prisão por morte de casal

O ex-sargento da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, Ronnie Lessa, já condenado pela morte da vereadora Marielle Franco a 78 anos, 9 meses e 30 dias de prisão, foi condenado em novo julgamento, realizado hoje (22), no 3º Tribunal do Júri do Rio, a uma pena de 90 anos de reclusão pela morte do ex-policial André Henrique da Silva Souza, o Zóio, e da mulher dele, Juliana Sales Oliveira. O crime ocorreu na comunidade da Gardênia Azul em junho de 2014.

Além de Lessa, também foi julgado como mandante do duplo homicídio o ex-vereador Cristiano Girão, que controlava a milícia que agia na região. Ele foi condenado a 45 anos de prisão.

Lessa, de acordo com a denúncia do Ministério Público, teria sido contratado pelo ex-vereador para executar André Henrique, rival de Girão, que chegou na Gardênia Azul com a finalidade de assumir o controle do território.

Lessa e Girão acompanharam o julgamento por videoconferência. Lessa cumpre pena pela morte de Marielle no Presídio de Tremembé, em São Paulo, e Girão está no Complexo Penitenciário de Gericinó, por participação em milícia.

Crime

A juíza Tula Corrêa de Mello, que presidiu a sessão, disse que o crime do qual foi vítima o casal foi cometido a luz do dia e em local residencial e de grande comércio.

“Ressalte-se a alta capacidade lesiva do autor do delito. Foram feitos ao menos 33 disparos de fuzis AK-47 e AR-15, comumente reconhecidos como armamentos utilizados em guerras mundiais”, afirmou Tula.

Em outro trecho da decisão, ela escreveu que “o delito praticado por meio de execução requer um planejamento prévio. O acusado Ronnie revela o planejamento detalhado e minucioso do crime, com técnicas para montar o carro ideal, se armar e se dirigir ao local do crime somente após estudar o lugar em todas as minúcias, inclusive escolha do melhor horário”.