Inmet prevê neve pela primeira vez no ano nesta noite ou madrugada

Chances são para as serras gaúcha e catarinense e sul do Paraná

O Brasil pode ter neve pela primeira vez neste ano, entre a noite desta quarta-feira (28) e a manhã de quinta-feira (29). A previsão é para as serras gaúcha e catarinense e o sul do Paraná.

A chance de nevar é alta em Bom Jesus, São José dos Ausentes, Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul, e em São Joaquim, Urupema e Urubici, em Santa Catarina.

A expectativa é de frio intenso com mínimas abaixo de zero.

Segundo o Inmet, uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical no oceano gaúcho promove queda nas temperaturas e ainda mantém chuvas e possibilidade de geadas na Região Sul.

O frio também vai atingir áreas do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul; além de partes de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

A previsão é que, até sexta-feira (30), as temperaturas tenham uma queda expressiva de mais de 15°C, principalmente no Sul do país.