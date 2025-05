Jornalista Chico Pinheiro relembra carreira no DR com Demori

O programa DR com Demori desta semana recebe Chico Pinheiro e passeia pelas histórias da vida do jornalista, que acumula mais de 50 anos de carreira. Conhecido pelo bordão “Graças a Deus, hoje é sexta-feira”, ele revela a inspiração da frase que provoca identificação com o público. “As pessoas param, falam disso, é uma coisa que pega”, diverte-se.

Com a carreira iniciada em 1971, Chico Pinheiro passou pelas principais redações jornalísticas do país, e presenciou o funcionamento da imprensa durante a ditadura militar.

“Eu me lembro muito de receber o Telex, que era uma espécie de telegrama. Chegava assim: ‘De ordem, Departamento de Polícia Federal. De ordem superior, fica terminantemente proibido citar o nome ou fazer qualquer referência a Dom Helder Câmara’”, ele relata.

Ainda estudante universitário, Chico não imaginava que a sua trajetória no jornalismo seria, em maior parte, na televisão, mas conta que essa história pode ter sido premeditada por um senhor chamado Manoelão, que conheceu e se tornou amigo no período em que participou do Projeto Rondon em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha.

“Ele me contava histórias dos antepassados, dos avós dele. Quando eu estava para sair de lá, (...) ele falou: vi você num negócio esquisito, uns maquinários estranhos, umas luzes que eu não conheço. Olha, você falava para muita gente, mas é muita, é mais mesmo”, relembra.

Programa DR com Demori recebe o jornalista Chico Pinheiro. Frame - TV Brasil

Experiências na TV

A experiência em televisão rendeu participação em momentos marcantes, como em 1995, quando um pastor chutou a imagem de uma santa e a cena foi exibida em rede nacional. Chico Pinheiro, que à época era diretor nacional de jornalismo da TV Record, decidiu colocar no ar uma entrevista sobre o assunto concedida pelo então cardeal do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Sales, logo após fala do bispo Edir Macedo - ato considerado afrontoso devido à estrutura hierárquica da emissora.

“Eu falei (...) Se for pra gente entrar nessa briga, eu vou sempre dar os dois lados. O lado da Universal e o lado da Igreja Católica”.

Ainda no campo da religião, Chico Pinheiro faz com Demori uma análise sobre o papado de Francisco e perspectivas para o futuro:

“Era um cara da paz e da justiça, traz de novo o foco que devia ser sempre da Igreja, (...) a fidelidade aos princípios da ética do cristianismo. (...) O grande desafio é caminhar para outro Papa que dê continuidade a esse trabalho”, avalia.

Após décadas falando a grandes públicos pela televisão, o jornalista, que agora está em um canal do YouTube, afirma que o maior desafio é furar bolhas.

“A gente luta muito para conseguir atingir outras pessoas com o conhecimento que liberta. Fora do conhecimento, não há libertação possível”, reflete.

O programa DR com Demori vai ao ar toda terça-feira, às 23h, na TV Brasil, app TV Brasil Play e no YouTube. Também é transmitido pelas rádios Nacional FM e MEC.