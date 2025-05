Saiba em quais meses mais acontecem casamentos e nascimentos no Brasil

Quais são os meses preferidos dos brasileiros para se casar? Em quais partes do país são celebrados mais matrimônios? Quais são os meses em que mais nascem bebês no Brasil? Essas perguntas foram respondidas pela pesquisa Estatísticas do Registro Civil, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IBGE, que divulgou a pesquisa na sexta-feira (16), chegou às respostas com base em informações coletadas em quase 20 mil cartórios e varas judiciais e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, do Ministério da Saúde.

Os dados se referem a 2023, quando o instituto identificou que o país teve o menor número de nascimentos desde 1976. Foram 2,52 milhões de nascidos.

A pesquisa mostra que a maior parte dos nascimentos ocorre no primeiro semestre do ano, sendo março o mês campeão. Foram 233,4 mil crianças que nasceram no terceiro mês do ano.

Veja o ranking:

Meses com mais nascimentos

Março: 233.432

Maio: 230.394

Janeiro: 221.560

Abril: 218.047

Junho: 216.496

Julho: 210.353

Agosto: 208.245

Fevereiro: 203.058

Setembro: 202.903

Outubro: 198.886

Dezembro: 191.452

Novembro: 188.411

Quando o brasileiro se casou?

A pesquisa revelou também que o Brasil registrou 940,8 mil casamentos em 2023, 3% a menos na comparação com 2022.

A preferência dos brasileiros mostram é por casamentos no fim do ano. Dezembro é o mês campeão, com 12% do total de matrimônios do ano.



Os dados do IBGE não levam em conta celebrações de união estável.

Veja os números mês a mês:

Dezembro: 108.537

Novembro: 95.217

Setembro: 89.955

Outubro: 86.424

Maio: 78.086

Julho: 75.224

Agosto: 73.796

Março: 73.787

Junho: 72.504

Janeiro: 65.795

Abril: 65.370

Fevereiro: 56.104

Onde se casam mais?

A pesquisa de Estatísticas do Registro Civil aponta em quais unidades da federação há mais casamentos em proporção à população – a chamada taxa de nupcialidade, número de uniões para cada grupo de mil habitantes de 15 anos ou mais de idade.

No país, o indicador é 5,6. Rondônia lidera o ranking, com 9,1 casamentos. No outro extremo, figura o Piauí, com 3,7. Treze unidades da federação apresentam indicador superior ao da média nacional.

Veja a relação completa

Rondônia: 9,1

Acre: 8,5

Distrito Federal: 7,9

Mato Grosso: 7,0

Espírito Santo: 6,9

Mato Grosso do Sul: 6,8

São Paulo: 6,3

Tocantins: 6,1

Paraná: 6,0

Minas Gerais: 5,9

Alagoas: 5,7

Goiás: 5,6

Santa Catarina: 5,6

Brasil: 5,6

Roraima: 5,5

Pernambuco: 5,3

Rio de Janeiro: 5,1

Pará: 5,0

Paraíba: 4,9

Bahia: 4,8

Amapá: 4,8

Ceará: 4,8

Amazonas: 4,7

Rio Grande do Norte: 4,7

Maranhão: 4,6

Rio Grande do Sul: 3,9

Sergipe: 3,8

Piauí: 3,7