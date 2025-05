Tiroteio no Complexo da Maré deixa ao menos um morto e dois feridos

Priscila Thereso– repórter do radiojornalismo

Uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, resultou em confronto armado. Segundo a PM, um homem identificado como Thiago da Silva Folly, morreu durante troca de tiros com policiais.

Ele é apontado, pela polícia como um dos líderes da facção criminosa que controla parte das comunidades do complexo.

Os bombeiros informaram ainda que dois homens foram baleados na Avenida Brasil. As vítimas, um de 27 anos e outro de 47, foram encaminhados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na zona norte.

Os confrontos provocaram interdições na Linha Amarela, uma das principais vias expressas da cidade, que liga a zona oeste à zona norte.

Outras duas vias expressas, a Linha Vermelha e a Avenida Brasil, também tiveram bloqueios por alguns minutos e os motoristas tiveram de retornar na contramão.