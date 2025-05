Xodó de Cozinha mostra como preparar receitas com batata-doce

A edição inédita do programa Xodó de Cozinha recebe a chef Rosana Beatriz neste sábado (10), às 13h, na TV Brasil, para um papo com a apresentadora Regina Tchelly sobre nutrição e alimentos que oferecem versatilidade no preparo e consumo.

Convidada e anfitriã conversam sobre a batata-doce e fazem três receitas saborosas. Durante a produção, elas colhem as folhas da hortaliça para utilizar nas dicas culinárias. As duas chefs ensinam a fazer salpicão de batata-doce crua, patê de folhas com o ingrediente e chips de batata-doce. Ainda comentam sua relação com o alimento e explicam sobre a apresentação e o paladar.

Atração original do canal público, o Xodó de Cozinha prioriza refeições saudáveis, nutritivas, de baixo custo e com o aproveitamento integral dos alimentos. O programa está disponível no app TV Brasil Play e também pode ser acompanhado no YouTube da emissora.

Dicas de preparo com a batata-doce

Fundadora do projeto Favela Orgânica, a chef Regina Tchelly destaca os benefícios da batata-doce no decorrer do encontro com Rosana Beatriz no Xodó de Cozinha. De acordo com a apresentadora, o tubérculo se multiplica rápido e é fonte de muita energia.

Ingrediente bastante versátil, a batata-doce é utilizada em pratos variados, desde refeições salgadas até sobremesas. A hortaliça ainda tem a vantagem do preparo de diversas formas. Ela pode ser cozida, assada, frita, feita no vapor na forma de purê, como sopa ou ainda em sucos. As chefs explicam que as receitas são opções deliciosas para café da manhã, almoço, lanche ou jantar.

Relação da chef Rosana Beatriz com a comida

Mulher com uma história de vida inspiradora, a chef Rosana Beatriz migrou de carreira em 2015 quando fez a graduação em gastronomia. Especialista em comida brasileira e vegana, recorda suas experiências familiares com a comida. "A gente desenvolve um amor pela cozinha", afirma.

A atuação na educação alimentar une e transforma. A convidada conta sua trajetória e fala do trabalho realizado na Associação Cultural Lanchonete <> Lanchonete no território da Pequena África, no bairro da Gamboa, na região central da cidade do Rio de Janeiro. "É bonito e gratificante ver as crianças comendo. Elas acharem bom porque você fez. Sentir essa felicidade das pessoas", reflete a chef Rosana Beatriz.

Sobre o Xodó de Cozinha

Apresentado pela chef Regina Tchelly na TV Brasil, o programa Xodó de Cozinha busca incentivar a alimentação saudável e de baixo custo. A temporada de estreia tem 26 episódios. Cada edição conta com um convidado especial para preparar receitas com um alimento específico e conversar sobre um tema. A produção recebe personalidades como Bela Gil, André Trigueiro e Sidarta Ribeiro, entre outros.

Com seu afeto e carisma, a chef Regina Tchelly tem uma linguagem bastante característica para cativar o público e os entrevistados da nova atração televisiva. "Os convidados são incríveis e fico feliz de estar reunida com tanta gente que está fazendo acontecer, mostrando que é possível comer bem, de forma saudável e acessível", conta.

Os assuntos discutidos na produção giram em torno de questões como sustentabilidade, combate à fome, sazonalidade dos alimentos, geração de renda, empreendedorismo e educação financeira. Além disso, o programa valoriza a cultura tradicional e afetiva, além de abordar pratos que evocam memórias e heranças culinárias.

A atração é gravada na cozinha do projeto Favela Orgânica, iniciativa idealizada por Regina Tchelly que há 13 anos promove a culinária saudável nas comunidades Babilônia e Chapéu Mangueira, na zona sul do Rio de Janeiro. Coprodução realizada pela TV Brasil com a Kromaki, o Xodó de Cozinha tem direção de Pedro Asbeg.

Sobre o Favela Orgânica

O Favela Orgânica já recebeu diversos prêmios, nacionais e internacionais, por suas ações que visam promover a segurança alimentar, capacitação profissional e uma mudança na cultura de consumo e desperdício de alimentos. Chef de cozinha, empreendedora social e fundadora do projeto, Regina é paraibana e mora no Rio de Janeiro há 20 anos.