Redes da Agência Brasil ampliam alcance e crescem 15 vezes em 2025

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) tem investido na expansão de sua atuação digital, e os resultados já são visíveis. No primeiro trimestre de 2025, o alcance do perfil da Agência Brasil nas redes sociais cresceu 15 vezes em comparação ao mesmo período do ano passado.

Para fortalecer essa presença, uma equipe de oito profissionais, vinculada à Superintendência de Comunicação Digital e Mídias Sociais da EBC, tem adaptado conteúdos do site da Agência Brasil e produzido materiais originais. Essas ações abrangem plataformas como Instagram, Threads, Facebook, X, https e BlueSky, reforçando o compromisso da agência em levar informações de qualidade ao público em diversos canais digitais.

A Gerente de Conteúdo Digital da Agência Brasil e da Rádio Nacional, Marcela Rebelo, conta que a cobertura das redes é dinâmica e dialoga com o contexto atual de como os brasileiros escolhem se informar.

“A cada dia, ampliamos o número de seguidores e o nosso alcance em diferentes plataformas. Sem conteúdo pago, apenas crescimento orgânico com produções relevantes sobre políticas públicas, serviço, esportes, meio ambiente, mercado de trabalho e outros assuntos de interesse público”, explica Marcela Rebelo.

Siga os perfis da Agência Brasil nas redes sociais:

▫ Instagram: https://www.instagram.com/agencia.brasil/

▫️Threads: https://www.threads.net/@agencia.brasil

▫️X: https://x.com/agenciabrasil

▫️Facebook: https://facebook.com/agenciabrasil.ebc/

▫️BlueSky: https://bsky.app/profile/agenciabrasil.ebc.com.br

Além do aumento do número de seguidores, a ampliação da presença da Agência Brasil nas redes tem levado informação de interesse público, checada e com credibilidade aos cidadãos.

“Nossa equipe de redes sociais reforça a presença da marca da Agência Brasil e leva a comunicação pública para mais brasileiros, com responsabilidade, atuando no combate à desinformação no ambiente digital”, destaca Marcela Rebelo.

Exemplo disso são os reels com conteúdos de serviços voltados para os cidadão. O vídeo sobre como obter remédio de graça pelo programa Farmácia Popular é um deles.

WhatsApp

Outra aposta da Agência Brasil é o canal no WhatsApp, no qual são distribuídas todas as matérias publicadas no site, de segunda a sexta-feira. Para participar, basta acessar o link https://whatsapp.com/channel/0029VaoRTgrInlqYLSk59B2M

Os usuários do aplicativo também podem participar da comunidade da Agência Brasil e receber boletins ao longo do dia com os principais destaques do veículo. O serviço de distribuição foi lançado em setembro de 2024.

Além do WhatsApp, é possível acompanhar a Agência Brasil no site agenciabrasil.ebc.com.br

