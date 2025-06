Sesc São Paulo tem programação especial na Semana do Meio Ambiente

O Sesc São Paulo abre hoje (4) a terceira edição do evento Territórios do Comum 2025, que traz exposições, oficinas, rodas de conversa, cursos e outras atividades em unidades da capital, do interior e do litoral paulista.

Resiliência e Regeneração para Comunidade Sustentáveis é o tema do evento, que tem economia e comunidade como eixos centrais das discussões e proposições.

O projeto propõe valorizar a ação coletiva, reunindo pessoas, experiências e iniciativas que cultivam outros modos de existir. Segundo organizadores, a ação reafirma a "urgência de regenerar nossas relações com o outro e com o planeta. Em tempos de emergência climática e desigualdade estrutural, cuidar do comum é uma escolha ética, política e urgente".

No total, 170 atividades diferentes foram programadas para 31 unidades do Serviço Social do Comércio (Sesc), voltadas para integração de áreas como educação, turismo e valorização social. São mutirões, feiras, debates, vivências, laboratórios, encontros e cursos que podem ser consultados no site do Sesc.

Entre as principais unidades que participam do evento, o Sesc Avenida Paulista receberá uma feira de produção artesanal nesta quinta-feira (5) - Dia Mundial do Meio Ambiente - com rodas de conversa sobre sustentabilidade.

Serviço:

Territórios do Comum 2025 – Resiliência e Regeneração para Cidades e Comunidades Sustentáveis

De 04 a 15 de junho de 2025

Em 31 unidades participantes em todo o estado de São Paulo

Programação completa em: sescsp.org.br/territoriosdocomum