A Voz do Brasil comemora 90 anos no ar com programação especial

Neste dia 22 de julho, A Voz do Brasil completa 90 anos no ar. Criado em 1935 durante o governo Getúlio Vargas, o programa se chamava A Hora do Brasil. É o programa de rádio de caráter oficial mais antigo do Brasil ainda em execução, reconhecido pelo Guiness Book, o livro dos recordes. O noticiário atravessou transformações tecnológicas, políticas e sociais sem nunca sair do ar.

Agora, passará também a ser distribuído nas plataformas de áudio digitais como Amazon, Apple Podcast, Castbox e Spotify. Nesse último, também será possível acompanhar como videocast. Além disso, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) promove uma série de ações que resgatam memórias e destacam a relevância da atração na vida dos brasileiros.

Para o presidente da EBC, Jean Lima, mesmo após nove décadas, A Voz do Brasil continua cumprindo sua missão de levar informações de interesse público. “Ter a oportunidade de celebrar os 90 anos de A Voz do Brasil é também reconhecer o trabalho de gerações de profissionais que ajudaram a construir esse legado de uma comunicação que chega gratuitamente a milhões de brasileiros todos os dias nos locais mais distantes, com informações relevantes sobre serviços públicos. É um serviço que só uma empresa pública de comunicação pode oferecer e motivo de orgulho e inspiração para todos nós na EBC”, complementa o presidente.

Celebrações

Na semana do aniversário, as edições de A Voz do Brasil contarão com uma série especial de reportagens comemorativas. A cada dia, será apresentado um episódio diferente, abordando a história do programa, os locutores que marcaram época, as transformações tecnológicas do rádio e as trilhas sonoras que embalaram a atração ao longo do tempo – nem sempre foi O Guarani, vale o spoiler.

As matérias serão exibidas no Canal Gov, que ainda trará depoimentos de especialistas, ouvintes e ex-locutores em seus interprogramas. Spots comemorativos de rádio foram produzidos e estão sendo veiculados.

Também haverá uma sessão solene do Congresso Nacional em homenagem ao programa A Voz do Brasil no dia 5 de agosto, às 11h. Os Correios também estão produzindo um selo comemorativo fazendo referência à data.

A Rádio Gov está incluída nas celebrações e vai apresentar conteúdos temáticos no programa Assunto Federal, apresentado por Luciano Seixas, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h. A Agência Gov também vai publicar reportagens alusivas à data.

Nas redes sociais, a comemoração também ganha destaque. Os programas da semana de aniversário serão disponibilizados na íntegra nos canais digitais governamentais. Estão previstas entrevistas com personagens que interagiram com conteúdos de A Voz do Brasil nas plataformas, compondo um vídeo especial com esse recorte da recepção popular. Teasers comemorativos também serão publicados ao longo da semana para reforçar a presença da campanha.

Outra novidade é a reformulação da identidade visual do programa e do site da Rádio Gov, que passará a dar mais visibilidade à transmissão em vídeo de A Voz do Brasil. O programa será exibido em destaque na capa do portal, entre 19h e 19h30, fortalecendo a presença digital do conteúdo que, até então, ficava em uma área com menor visibilidade. A mudança também inclui ajustes no layout das páginas, facilitando a navegação e o acesso ao acervo multimídia.

Internamente, profissionais da EBC foram convidados a gravar, no estúdio de A Voz do Brasil, a tradicional vinheta "Em Brasília, 19 horas”. O material poderá ser compartilhado nas redes sociais com a hashtag #VozdoBrasil90anos.

Sobre A Voz do Brasil

A Voz do Brasil foi criada por Getúlio Vargas em 22 de julho de 1935, àquela época sob o nome de A Hora do Brasil. Apenas em 1962 é que o programa passou a ser conhecido pelo mesmo nome dos dias atuais.

Nos primeiros anos de existência, estava sob responsabilidade do Departamento Nacional de Propaganda (DNP) e depois do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Nos anos seguintes, passou para a alçada da Agência Nacional, Empresa Brasileira de Notícias (EBN), Radiobrás e, por fim, da EBC.

Ao longo de sua trajetória, A Voz do Brasil divulgou fatos marcantes da história brasileira, como a deposição dos presidentes Getúlio Vargas, em 1945, e João Goulart, em 1964. Também levou a todo o país a cobertura dos processos de redemocratização, em dois momentos históricos: 1946 e 1985.

A Voz do Brasil consolidou, ao longo dos anos, uma trilha sonora que se tornou inseparável de sua identidade. A abertura com a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, atravessou gerações e permanece até hoje como o prefixo oficial da atração, seguido da emblemática frase “Em Brasília, 19 horas”. Reconhecida imediatamente por milhões de ouvintes, a melodia se transformou em um símbolo sonoro desse patrimônio radiofônico.

Atualmente, A Voz do Brasil tem uma hora de duração. Os primeiros 25 minutos são produzidos pela EBC com o objetivo de levar à população notícias sobre o Poder Executivo federal. O tempo restante é reservado aos Poderes Legislativo e Judiciário. O noticiário vai ao ar tradicionalmente às 19h, de segunda a sexta-feira – e pode ser retransmitido até as 22h.