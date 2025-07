Aumentam furtos de celular, bicicletas e de pessoas no estado do Rio

O Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgou, nesta quinta-feira (24), os dados de junho deste ano, que indicam aumento no número de furtos de aparelhos celulares no estado do Rio de Janeiro. No mês passado, foram 3.374 aparelhos furtados das pessoas, contra 2.625 no mesmo período de 2024, o que representa crescimento de 29%.

O furto a pessoas nas ruas também subiu, passando de 999 em junho do ano passado para 1.040 no mês passado, representando aumento de 4%.

Também permanece em alta o número de furtos de bicicleta nos municípios fluminenses. Em junho, foram 390 bicicletas levadas contra 328 no mesmo período do ano passado, um aumento de 19%.

O furto de pessoas em coletivos também cresceu: foram 734 passageiros furtados em junho último contra 541 no mesmo período de 2024, um aumento de 36%.

Roubo de veículos

Segundo o ISP, no mês passado, houve queda nos roubos de veículos no estado do Rio de Janeiro. Foram registrados 1.896 casos, contra 2.237 no mesmo mês de 2024 — uma redução de 15,2%. No acumulado do ano, a queda foi de 10,2%, com 11.736 registros entre janeiro e junho, frente a 13.064 no mesmo período do ano passado.

Outros indicadores que tiveram resultado positivo foram a letalidade violenta, que caiu 14% em junho — menor número desde o início da série histórica em 1991 — com 269 registros, frente a 313 no mesmo mês do ano anterior; o das mortes por intervenção de agente do Estado, que recuaram de 71 para 43, o mais baixo número para o mês desde 2020; o de homicídios dolosos, que teve o menor junho desde 1991, com queda de 2,7% (220 casos em 2025 contra 226 em 2024); e o de latrocínios, que passou de 44 vítimas em junho de 2024 para 30 no acumulado do ano.

Apreensão de armas e drogas

No primeiro semestre, foram apreendidos no estado 387 fuzis, 18 a mais do que no mesmo período do ano anterior, com aumento de 4,9%, o maior número para o semestre desde o início da série histórica, em 2007.

Houve também 12.337 apreensões de drogas no acumulado do ano. Já a recuperação de veículos somou 8.658 registros entre janeiro e junho, aumento de 5,6% em comparação ao mesmo período do ano passado.