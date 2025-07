Corpo de Preta Gil será levado em cortejo pelo Centro do Rio

Velório nesta sexta-feira no Theatro Municipal será entre as 9h e 13h

O corpo da cantora Preta Gil será levado em cortejo por um carro do Corpo de Bombeiros, após o velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (25). O percurso passará pelas ruas que compõem o recém-criado Circuito de Carnaval de Rua Preta Gil, no Centro da cidade. Depois o corpo seguirá até o Cemitério da Penitência, no Caju, onde ela será enterrada.

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a criação do circuito como forma de homenagear a cantora e empresária, que comandava um dos maiores blocos de carnaval de rua da cidade, o Bloco da Preta, que desfilava no Centro e chegou a reunir mais de 750 mil pessoas.

Preta Gil morreu no último domingo (20), aos 50 anos, enquanto tratava as recidivas de um câncer no intestino, diagnosticado em 2023. A cantora e empresária estava nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento experimental.

O velório aberto ao público no Theatro Municipal será realizado entre as 9h e 13h. O cortejo começa logo em seguida.

Para facilitar a participação dos fãs, as ruas no entorno do local serão interditadas ao trânsito, com proibição de estacionamento em vigor, a partir das 19h desta quinta-feira(24). O Centro de Operações da Prefeitura divulgou o seguinte esquema:

Proibição de estacionamento

- Das 19h de quinta-feira (24/07) às 18h de sexta-feira (25/07):

Toda a extensão da Avenida Treze de Maio.

- Das 6h às 18h de sexta-feira (25/07):

Rua Araújo Porto Alegre, em toda a extensão;

Avenida Evaristo da Veiga, entre a Rua Senador Dantas e a Av. Rio Branco.

Interdições ao tráfego

Das 23h de 24/07 às 18h de 25/07:

Avenida Treze de Maio;

Rua Manoel de Carvalho (esquina com Av. Treze de Maio)

Das 6h às 18h de 25/07:

Rua Araújo Porto Alegre.

Cortejo

Após a cerimônia no Theatro Municipal, o cortejo seguirá pelo seguinte trajeto:

Rua Araújo Porto Alegre, Av. Presidente Antônio Carlos, Rua Primeiro de Março, Av. Presidente Vargas, Avenida Francisco Bicalho, Viaduto do Gasômetro, pista lateral da Av. Brasil (Caju), Rua Monsenhor Manuel Gomes (Cemitério da Penitência).