EBC realiza transmissão oficial e cobertura ampla da Cúpula do Brics

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) foi responsável pela transmissão oficial da Cúpula do Brics, realizada entre domingo (6) e segunda-feira (7), no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro. A cobertura especial também mobilizou equipes de diversos veículos da instituição.

O Brics é um agrupamento internacional formado por 11 países membros: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Serve como foro de articulação político-diplomática de países do Sul Global e de cooperação nas mais diversas áreas. Nos dias do evento, foram discutidos temas como inteligência artificial, mudanças do clima, comércio mundial e conflitos geopolíticos.

“A presença da EBC em eventos como a Cúpula do Brics fortalece a credibilidade da comunicação pública brasileira no cenário internacional. Com transmissão oficial, produção jornalística e distribuição de conteúdo, cumprimos nossa missão institucional e nos preparamos para entregar uma cobertura de qualidade também na COP 30, em novembro”, destaca o presidente da EBC, Jean Lima.

Veículos públicos

A TV Brasil integrou a mobilização. Foram feitas entradas ao vivo, ao longo da programação, e veiculado um especial com 30 minutos de duração na noite do domingo (6), apresentado pela jornalista Luciana Barreto, que recebeu convidados para discussões sobre os temas mais importantes da agenda multilateral.

A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, em rede com a Rádio Nacional de Brasília, realizou uma edição especial do programa Revista Rio, diretamente do MAM, com apresentação de Dylan Araújo e Raquel Junia.

Na Agência Brasil, a cobertura começou há um ano com o acompanhamento das etapas preparatórias. Na última semana, foram cerca de 60 matérias, entre peças factuais, de contexto, análises e entrevistas exclusivas. Foi realizada cobertura fotográfica e tradução/adaptação de matérias pelo Serviço de Língua Estrangeira para inglês e espanhol. No veículo, os conteúdos relacionados ao Brics chegaram a figurar entre os mais lidos de todo o site.

O radiojornalismo esteve presente com ancoragens no Rio de Janeiro. Foram veiculadas edições especiais do informe Nacional Notícias e do Repórter Nacional. O material produzido ficou disponível no site da Radioagência Nacional, outro veículo da EBC que acompanhou a cúpula.

Rede Gov

O Canal Gov acompanhou os principais momentos da Cúpula, das participações do presidente da República e demais eventos que aconteceram nos últimos dias. Desde a quinta-feira (3), foram mais de 30 horas de programação dedicada à temática, sendo que, no domingo (6) e na segunda-feira (7), foram oito horas de transmissão, ao vivo, dos estúdios em Brasília e do estúdio montado no Vivo Rio, onde ficava o Comitê Internacional de Imprensa.

Foram entrevistados no estúdio do Rio de Janeiro especialistas, membros do Governo Federal que participaram das negociações e cinco ministros de Estado: Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Alexandre Padilha (Saúde) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

A Agência Gov, portal de notícias dedicado às ações do Governo Federal, publicou 44 matérias alusivas ao Encontro. A Rádio Gov produziu boletins diários com informações de interesse público para uso gratuito por emissoras de rádio de todo o país. A Voz do Brasil, por sua vez, realizou entrevista exclusiva com o embaixador do Brasil no Brics, Mauricio Lyrio, e veiculou reportagens de correspondentes nas edições de quinta-feira (3), sexta-feira (4) e segunda-feira (7).

Toda a captura de imagens que o Canal Gov fez do evento está disponível para uso gratuito na página da EBC na internet.

Redes Sociais

A equipe de digital da EBC realizou a cobertura do Brics de forma coordenada e voltada para o ambiente multiplataforma. Foram produzidos 25 conteúdos originais especialmente para as redes sociais dos veículos públicos e governamentais, incluindo reportagens, entrevistas com personalidades, bastidores da imprensa e recortes ao vivo das plenárias e coletivas. Parte desse material foi publicado em colaboração com ministérios e com a página oficial do Brics Brasil no Instagram.

Nas redes da TV Brasil e da Agência Brasil, houve atuação na distribuição estratégica de recortes das matérias jornalísticas, respeitando a vocação e a linguagem de cada plataforma, o que ampliou o alcance e o impacto da cobertura junto a diferentes públicos.