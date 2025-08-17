Hoje é Dia: 90 anos de Candeia e Jovem Guarda são destaques da semana

Confira as principais efemérides da semana na seção Hoje é Dia

A música brasileira é o principal destaque entre as datas de celebração da semana. No dia de hoje, 17 de agosto, o nascimento do sambista fluminense Antônio Candeia Filho, conhecido como Candeia, completa nada menos do que 90 anos. A trajetória de um dos maiores nomes da história do samba brasileiro foi contada no História Hoje, da Radioagência Nacional, e no Sem Censura, da TV Brasil.

Na semana também há outra lembrança histórica da música brasileira. O início do movimento chamado de Jovem Guarda completa 60 anos. O marco foi a estreia do programa estrelado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa, que estreou na TV Record em 1965. A data já foi relembrada em matérias da Agência Brasil e do Armazém Cultural, da MEC AM.

Um terceiro fato histórico, desta vez não relacionado com a música, marca a semana. Trata-se dos 50 anos do lançamento da sonda Viking 1 pela NASA, que alcançou Marte em 1976. Foi a primeira vez que um veículo enviado pela Terra alcançou o planeta. O episódio e toda a importância dele foram contados pela Agência Brasil em 2020.

Datas comemorativas

A semana também é recheada de diversas datas comemorativas. Hoje é Dia do Patrimônio Cultural, celebrado para valorizar a preservação e proteção do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Foi destaque no Repórter Brasil, em 2018 e no Tarde Nacional (Rádio Nacional), em 2019.

O dia 19 tem nada menos do que três datas comemorativas marcantes: o Dia Mundial da Fotografia (que homenageia o anúncio do daguerreótipo, uma das primeiras técnicas de fotografia em 1839), o Dia Nacional do Historiador (criado em homenagem ao nascimento de Joaquim Nabuco) e o Dia Nacional do Ciclista (em homenagem ao ciclista Pedro Davison). Todas as datas já foram tema de matérias do Repórter Brasil, da TV Brasil:



Já o dia 21 de agosto é marcado pelo início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A semana de mobilização e eventos já foi destaque em matérias da Rádio Nacional e da TV Brasil.

Para fechar a semana, temos o Dia do Folclore. Comemorado em 22 de agosto, a data celebra as tradições populares, as lendas, os mitos e toda a riqueza cultural do folclore brasileiro. A data já foi tema de conteúdos do Viva Maria (da Rádio Nacional da Amazônia) e da Radioagência Nacional.

*Confira a lista completa de efemérides de 3 a 9 de agosto de 2025

Agosto de 2025 17 Nascimento do sambista fluminense Antônio Candeia Filho, o Candeia (90 anos) Dia Nacional do Patrimônio Cultural 18 Lançamento da primeira pílula anticoncepcional, nos Estados Unidos (65 anos) 19 Dia Mundial da Fotografia - comemorado para marcar a data de 19 de agosto de 1849, em que o Daguerreótipo, um invento do pesquisador francês Louis Jacques Mandé Daguerre, foi anunciado ao mundo na Academia de Ciências da França em Paris Dia Nacional do Historiador - comemorado por brasileiros, conforme Lei Nº 12.130 de 17 de dezembro de 2009, para marcar a data do nascimento do diplomata, político, jornalista, historiador e literato brasileiro Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, que nasceu em 19 de agosto de 1849 e que, mesmo tendo sido educado por uma família escravocrata, optou pela luta em favor dos escravos do Brasil Dia Nacional do Ciclista - comemorado extraoficialmente no Brasil para marcar a data da morte do ambientalista, biólogo e ciclista brasileiro Pedro Davison no dia 19 de agosto de 2006, depois dele ser atropelado por um motorista alcoolizado enquanto pedalava em pleno Eixo Rodoviário da cidade brasileira de Brasília-DF Dia Mundial Humanitário - comemoração instituída pela 63ª Assembleia Geral da ONU na Resolução A-63-L.49, de 11 de dezembro de 2008, em tributo dos cerca de 100 prestadores humanitários de serviços que foram vitimados mortalmente em serviço por ano na primeira década do século 21, e para marcar a data do atentado de 19 de agosto de 2003 contra a sede da ONU em Bagdá, no Iraque Aniversário de Planaltina, região administrativa do Distrito Federal (166 anos) 20 Nascimento do escritor estadunidense Howard Phillips Lovecraft (135 anos) - mais conhecido por H. P. Lovecraft, revolucionou o gênero de terror, atribuindo-lhe elementos fantásticos típicos dos gêneros de fantasia e ficção científica Programa Viking: a NASA lança a sonda Viking 1 em direção a Marte (50 anos) Fundação do Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore em Maceió (50 anos) 21 Morte do intelectual e revolucionário bolchevique ucraniano Leon Trótski (85 anos) Início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 22 Primeira aparição do movimento "Jovem Guarda", pelo cantor e compositor Roberto Carlos, em companhia do também cantor e compositor Erasmo Carlos e da cantora Wanderléa, na TV Record de São Paulo (60 anos) Dia do Folclore 23 Emissão do relatório sobre a formação de depressão tropical, dando início à história meteorológica do devastador Furacão Katrina (20 anos)

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.