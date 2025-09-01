Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de setembro de 2025

Confira as principais efemérides de setembro na seção Hoje é Dia

Depois de dois meses sem feriados nacionais, setembro de 2025 tem o Dia da Independência do Brasil, comemorado no dia 7. Porém, não deve ser uma data de "folga extra" para a maioria das trabalhadoras e dos trabalhadores. Isso porque será no primeiro domingo do mês.

Para além das questões da vacância, o 7 de setembro serve para celebrar e também refletir sobre a história do país. Neste sentido, conteúdos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) já relembraram a data que marca o momento em que o Brasil declarou sua separação de Portugal, em 1822. Em 2022, a Radioagência Nacional contou como a data foi escolhida. Em 2023 e 2024, matérias da Agência Brasil refletiram se, de fato, a data significou "independência". Já a TV Brasil já fez uma playlist sobre episódios que culminaram na data.

Setembro verde e amarelo

O mês também é verde e amarelo. E isso não tem qualquer relação com sentimentos "patrióticos". Na verdade, as cores remetem a campanhas importantíssimas para a saúde da população.

O Setembro Verde destaca a importância da doação de órgãos e tecidos. Durante todo o mês, são promovidas ações de incentivo ao registro de doadores e esclarecimentos sobre o processo de transplantes no país.

A campanha ocorre no mês em que, no dia 27, celebra-se o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. O Repórter Brasil, da TV Brasil, já falou sobre o assunto em algumas oportunidades (aqui, aqui e aqui). O Setembro Verde e o Dia de Doação de Órgãos também foram tema de matérias da Radioagência Nacional e Agência Brasil.

Já o Setembro Amarelo é uma campanha que existe desde 2014 e é voltada à prevenção do suicídio. O Setembro Amarelo visa quebrar o tabu em torno do tema e estimular o diálogo sobre saúde mental. No dia 10, há o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Veículos como a Radioagência Nacional e programas como Viva Maria (Rádio Nacional) e Repórter Brasil também falaram na data.

Outros dias de conscientização

No dia 5, celebra-se o Dia da Amazônia, que reforça o papel crucial da floresta na regulação climática global e na preservação da biodiversidade. No ano passado, a Agência Brasil falou sobre a data. Ela já havia sido pauta do Repórter Brasil, em 2014 e 2017.

Outra data que merece ser mencionada é o Dia Internacional da Democracia, em 15 de setembro. A data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para valorizarmos a importância da democracia foi tema de matérias da Agência Brasil e do programa Revista Brasil, da Rádio Nacional, no ano passado.

No dia 18 de setembro, inicia-se a Semana Nacional de Trânsito, campanha que incentiva práticas seguras nas vias e debates sobre responsabilidade coletiva no trânsito. A campanha de conscientização foi tema de matérias da Agência Brasil e do Repórter Brasil (aqui e aqui):

Já no dia 21, é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data, voltada à conscientização sobre a inclusão e os direitos das pessoas com deficiência, já foi tema de matérias do Repórter Brasil em 2016 e 2018 e, ainda, de reportagens da Radioagência Nacional e Agência Brasil.

100 anos de B. B. King

Entre as personalidades lembradas no mês, o destaque fica com o guitarrista de blues, compositor e cantor estadunidense B. B. King. No dia 16, seu nascimento completa nada menos que 100 anos. Ele foi homenageado pelo Repórter Brasil e pelo programa Momento Três (da Rádio Nacional FM) quando faleceu, em 2015.

Confira a lista completa de efemérides de Setembro de 2025*

Setembro de 2025 1º/9 Dia do Profissional de Educação Física Criação do Sport Club Corinthians Paulista (115 anos) - popularmente conhecido como Corinthians e pelos apelidos de "Timão" e "Coringão", é um dos maiores clubes esportivos do Brasil Lançamento do programa esportivo "No mundo da bola", na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (78 anos) Início das transmissões do Projeto Minerva (55 anos) Inauguração da Rádio Nacional da Amazônia (48 anos) Setembro Verde - campanha de promoção à doação de órgãos Setembro Amarelo - campanha de promoção do debate sobre a prevenção ao suicídio 2/9 Nascimento do músico paulista Arnaldo Antunes (65 anos) Fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, com o ato de rendição do Japão (80 anos) Dia do Repórter Fotográfico - comemoração extraoficial no Brasil, que conta com o apoio de várias entidades representativas da categoria, como por exemplo, a Associação Profissional dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado do Rio de Janeiro 3/9 Nascimento do escritor uruguaio Eduardo Galeano (85 anos) Inauguração do Museu da Imagem e do Som no Rio de Janeiro (60 anos) 4/9 Morte do ator fluminense Paulo Gracindo (30 anos) Promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu a entrada de escravizados africanos no Brasil, criminalizando quem a infringisse (175 anos) Mudança do nome da capital do estado da Paraíba de Cidade da Parahyba para João Pessoa (95 anos) - a mudança foi uma homenagem ao ex-governador João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque 5/9 Dia Internacional da Caridade - data reconhecida pela ONU Dia Internacional da Mulher Indígena - comemoração instituída durante o "2º Encontro de Organizações e Movimentos da América", que referendou decisão do "Congresso Camponês da Bolívia" de 1978, para marcar a data da morte da guerreira aymara e opositora do regime colonial espanhol Bartolina Siza Maturana; juntamente com sua cunhada e também heroína aymara Gregoria Apaza. Ambas foram enforcadas e esquartejadas por colonizadores espanhóis em 5 de setembro de 1782 Dia da Amazônia 6/9 Nascimento da ativista, assistente social e socióloga estadunidense Jane Addams (165 anos) - conhecida como "a mãe do trabalho social", foi a segunda mulher a ganhar o Prêmio Nobel da Paz Nascimento da atriz, cantora, compositora e vedete paulista Elvira Pagã (105 anos) 7/9 Presidente Epitácio Pessoa assina o decreto que institui a Universidade Federal do Rio de Janeiro (105 anos) - primeira Universidade Federal criada no país Dia da Independência do Brasil A Rádio Sociedade (atual Rádio MEC) entrou no ar (102 anos) A Rádio Sociedade, doada ao Ministério da Educação e Saúde Pública, passou a se chamar Rádio Ministério da Educação (89 anos) 8/9 Dia Mundial da Alfabetização - data reconhecida pela ONU 9/9 Dia do Administrador 10/9 Nascimento do escritor, poeta e crítico de arte maranhense Ferreira Gullar (95 anos) Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio - comemoração por iniciativa da Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, que conta com o apoio de organizações de prevenção ao comportamento suicida em todo o mundo 11/9 Dia Nacional do Cerrado 12/9 Inauguração do Hospital de Base, em Brasília (65 anos) Inauguração da Rádio Nacional do Rio de Janeiro (89 anos) 13/9 Acidente com Césio 137 em Goiânia. Em 13 de setembro de 1987, dois catadores de material reciclável encontraram um aparelho de radiologia abandonado nas ruínas de um antigo hospital da capital e o venderam a um ferro velho, onde ele foi desmontado, provocando o vazamento do material radioativo. Mais de mil pessoas foram contaminadas e quatro morreram Dia Nacional de Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas - comemoração instituída pela Lei Nº 12.646, de 16 de maio de 2012. Tem por finalidade marcar a data do início do acidente radiológico de Goiânia, ocorrido a partir de 13 de setembro de 1987 14/9 Nascimento do cantor e compositor fluminense Ismael Silva (120 anos) Dia Latino-Americano e Caribenho da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação - data consagrada em homenagem ao programa Viva Maria, apresentado por Mara Régia. Ela é uma das brasileiras fundadoras da Rede de Jornalistas com Visão de Gênero das Américas, criada em 2016 Entra no ar o programa Viva Maria, pela Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional da Amazônia (44 anos) 15/9 Nascimento da escritora britânica Agatha Christie (135 anos). Ela destacou-se no subgênero romance policial; tendo ganhado, em vida, a alcunha de "Rainha/Dama do Crime" Dia Internacional da Democracia - data reconhecida pela ONU 16/9 Nascimento do guitarrista de blues, compositor e cantor estadunidense Riley Ben King, o B. B. King (100 anos) Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio - data reconhecida pela ONU 17/9 Morte do montador, roteirista, diretor de cinema e televisão fluminense João Carlos Manga (10 anos) - inovou a comédia e a sátira no cinema brasileiro Criação da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), localizada na cidade de Campinas-SP (85 anos) 18/9 Morte do guitarrista, cantor e compositor estadunidense James Marshall "Jimi" Hendrix (55 anos) Inauguração da Rede Tupi de Televisão, com a exibição do primeiro programa "TV na Taba" (75 anos) Dia Nacional da Televisão - comemoração que foi instituída pela Lei 10.255, de 9 de julho de 2001. Tem por finalidade marcar a data da inauguração da PFR-3 TV Difusora (mais tarde TV Tupi), como a primeira emissora de televisão do Brasil e da América Latina, e a quarta do mundo, integrada então ao império jornalístico Diários e Emissoras Associados Dia do Início da Semana Nacional de Trânsito. A semana foi instituída pela Resolução nº 420, de 31 de julho de 1969, do Conselho Nacional de Trânsito do Brasil, e foi ratificada no Artigo nº 326º da Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, pela qual também se instituiu o Código Nacional de Trânsito no Brasil 19/9 Nascimento do músico, compositor e instrumentista paulista José Gomes de Abreu, o Zequinha de Abreu (145 anos) - um dos maiores compositores de choros, é autor do famoso choro "Tico-Tico no Fubá", que foi muito divulgado por Carmem Miranda na década de 1940 Nascimento da antropóloga paulista Ruth Cardoso (95 anos) Morte do escritor cubano Italo Calvino (40 anos) - nascido em Cuba, mas reconhecido como um dos mais importantes escritores italianos do século XX 20/9 Morte do compositor e instrumentista fluminense Waldir Azevedo (45 anos) - autor dos choros “Carioquinha” e “Brasileirinho”, que é um clássico da música popular brasileira, com inúmeras regravações Inauguração da TV Cultura, em São Paulo (65 anos) Início da Guerra dos Farrapos, no sul do Brasil (190 anos) 21/9 Dia Internacional da Paz - data reconhecida pela ONU Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência Dia da Árvore Dia Mundial do Doente de Mal de Alzheimer - comemoração que foi instituída em 1994 e que está oficializada no Brasil como "Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer". Tem por finalidade marcar a data da fundação da "Doente de Mal de Alzheimer Internacional", que foi criada com apoio da Organização Mundial da Saúde 22/9 Nascimento do cantor e compositor fluminense Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinha (80 anos) Morte do cantor e compositor fluminense de soul e funk Gerson King Combo (05 anos) Início da Guerra Irã-Iraque (45 anos) Dia Mundial Sem Carro Dia Nacional do Atleta Paralímpico - instituído a partir do decreto de lei nº 12.622, de 8 de maio de 2012. A data é celebrada em sequência ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência Dia do Contador 23/9 Equinócio de Primavera no Hemisfério Sul Nascimento do pianista estadunidense Ray Charles (95 anos) Dia Internacional Contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres, Meninas e Meninos - comemoração instituída em 1999 a partir da cidade bangladeshiana de Dhaka, na Conferência Mundial da Coalizão contra o Tráfego de Mulheres ou Crianças Dia Internacional das Línguas de Sinais - data reconhecida pela ONU 25/9 Dia Nacional da Radiodifusão - comemorado para marcar a data do nascimento do médico legista, professor, antropólogo, etnólogo, ensaísta e pioneiro do rádio brasileiro Edgard Roquete Pinto, que nasceu em 25 de setembro de 1884 e é considerado o "Pai da radiodifusão" no Brasil Lançamento do programa esportivo "Stadium", na TVE (49 anos) 26/9 Morte do violonista fluminense Baden Powell (25 anos) Nascimento da cantora baiana Gal Costa (80 anos) Dia Internacional para Eliminação Total das Armas Nucleares - data reconhecida pela ONU Dia Nacional dos Surdos - comemoração instituída pela Lei Nº 11.796, de 29 de outubro de 2008. Tem por finalidade marcar a data da criação da primeira escola brasileira para surdos, que foi fundada em 26 de setembro de 1857, com o nome de Colégio Nacional para Surdos-Mudos, na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, é conhecida por Instituto Nacional de Educação de Surdos Fundação da Federação Amazonense de Futebol (65 anos) 27/9 Morte do ator e comediante paulista Ronald Golias (20 anos) Morte do ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo alemão Walter Benjamim (85 anos) Locomotion nº 1 (originalmente denominada Active) foi a primeira locomotiva a operar em uma via férrea pública (200 anos) Dia de São Cosme e Damião - segundo o Catolicismo, a data de comemoração é 26/09 Dia Mundial do Turismo - comemoração instituída pela 3ª Conferência da Organização Mundial do Turismo, para marcar a data da adoção dos estatutos da OMT, ocorrida em 27 de setembro de 1970. Data reconhecida pela ONU Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos Dia do Bombeiro 28/9 Morte do cientista francês Louis Pasteur (130 anos) - foi mais conhecido do público em geral por inventar um método para impedir que leite e vinho causem doenças, um processo que veio a ser chamado de pasteurização, em homenagem ao seu sobrenome Exibição do primeiro telejornal a ser exibido no Brasil, o jornal Imagens do Dia (70 anos) Promulgação da Lei dos Sexagenários, que libertava todos os escravos com mais de 60 anos (140 anos) Dia Internacional do Acesso Universal à Informação - data reconhecida pela Unesco Dia Mundial da Raiva - comemoração para marcar a data da morte do microbiologista e químico francês Louis Pasteur, que faleceu em 28 de setembro de 1895, e que, com a colaboração de seus colegas, também desenvolveu a primeira vacina eficaz contra a raiva. A data é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 29/9 Nascimento do cantor, compositor e pianista estadunidense Jerry Lee Lewis (90 anos) - considerado um dos pioneiros do gênero rock and roll 30/9 Morte do ator estadunidense James Dean (70 anos) TV Excelsior encerra suas atividades (55 anos) Dia Internacional do Podcast Dia Internacional da Tradução - data reconhecida pela ONU Inauguração do Teatro Francisco Nunes, o Teatro de Emergência, em Belo Horizonte-MG (75 anos) Dia Estadual da Velha Guarda das Escolas de Samba

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais.