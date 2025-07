MPT vai investigar morte de funcionário no Aeroporto de Viracopos

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu, nesta quarta-feira (2), um procedimento para investigar a morte de um funcionário no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior paulista. O homem, de 46 anos, morreu nesta madrugada, após ser atropelado por uma caminhonete na pista principal do terminal, enquanto fazia uma manutenção no local.

Segundo o MPF, outros órgãos de proteção do trabalho como o Ministério do Trabalho e Emprego e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) já foram oficiados sobre o caso e realizam uma inspeção no local nesta quarta.

De acordo com a Polícia Civil, o episódio ocorreu por volta das 2h20. A vítima prestava serviços de manutenção para uma empresa terceirizada pela concessionária Aeroportos Brasil Viracopos (ABV), quando foi atropelada por uma caminhonete durante uma manobra na pista. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor da caminhonete, de 48 anos, estava realizando avaliações das condições de atrito da pista e não teria visto a vítima. O caso foi registrado como homicídio culposo pela 4ª Delegacia do Aeroporto de Viracopos.

Por meio de nota, a concessionária ABV lamentou o episódio e confirmou que a morte ocorreu durante as atividades de manutenção na pista de pousos e decolagens do aeroporto e envolveu um profissional de uma empresa terceirizada. “O acidente foi comunicado à 1h50 e o óbito foi confirmado às 2h03”, informou a concessionária.



Por causa do ocorrido, as operações do aeroporto precisaram ser suspensas temporariamente durante a madrugada, e o aeroporto só pôde ser reaberto às 6h26. “Até o momento, nove voos foram cancelados, e foram registrados 12 atrasos”, disse a concessionária.

A companhia aérea Azul informou que, em razão do fechamento momentâneo do aeroporto, suas operações com origem ou destino ao terminal foram impactadas. “Até o momento, dez voos para Viracopos foram alternados para outros aeroportos. Já cinco voos que decolariam de Campinas e outros cinco com destino ao aeródromo precisaram ser cancelados. Os impactos serão sentidos durante o dia de hoje na operacionalização da malha da companhia, uma vez que Viracopos é o principal hub da empresa”, informou a Azul, que está disponibilizando voos extras para tentar contornar o problema.