Queda de avião deixa dois mortos no interior de SP

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta terça-feira (1), no município de São José do Rio Preto (SP), deixando duas pessoas mortas no acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, a aeronave não atingiu estruturas próximas e também não houve vazamento de combustível.

Seis viaturas e 16 bombeiros atenderam a ocorrência. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) e a Polícia Técnico-Científica foram acionados.