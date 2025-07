RJ: forças especiais da polícia fazem exercícios para cúpula do Brics

Evento ocorrerá no domingo e na segunda-feira

Unidades especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro fazem, na manhã desta quarta-feira (2), exercícios táticos operacionais preparatórios para a reunião de cúpula do Brics.

exercícios estão sendo feitos nas dependências do Centro de Instrução Especializada e Pesquisa Policial (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Irã, Indonésia, Egito, Emirados Árabes e Etiópia).

Segundo a Polícia Militar, estão sendo feitas ações simuladas de controle de distúrbios; ações com cães e motocicletas; de desobstrução de vias; de monitoramento aéreo e detecção de ameaças; e de uso atirador de precisão.

O esquema de segurança para a cúpula também envolverá as forças armadas.