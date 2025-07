Caminhos da Reportagem: Vale do São Francisco, o sertão tecnológico

O programa Caminhos da Reportagem desta segunda-feira (7) leva aos telespectadores uma das regiões mais emblemáticas da Região Nordeste: o Vale do São Francisco.

A área - que abrange os estados da Bahia, de Pernambuco, Minas Gerais, Sergipe e Alagoas - é uma das principais exportadoras de frutas do país e tem se destacado pelo uso da tecnologia. O programa vai ao ar, às 23h, na TV Brasil.

A tecnologia está presente em todos os processos de produção e exportação de frutas. Carlos Gava, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), lembra que o Brasil “até pouco tempo era importador e hoje é o maior exportador de alimentos do mundo”. Segundo ele, 90% da manga e 98% da uva exportadas pelo Brasil saem do Vale do São Francisco.

A empresária Lara Secchi afirma que a região é um “oásis” no Nordeste e referência mundial em fruticultura irrigada, utilizando a tecnologia em todas as fases. Cerca de 40% do que é produzido pela empresa vai para o mercado interno e 60% para a exportação.

“A fruticultura irrigada tem um papel social importantíssimo”, destaca Secchi,

>> Siga o perfil da Agência Brasil no Instagram



Ela acrescenta que essa é uma atividade manual que precisa de mão de obra em todas as escalas, desde a área de plantio e produção, até a área de beneficiamento, passando pela comercialização.

Vinhos e turismo

Da região, também saem vinhos que têm conquistado o paladar dos consumidores. Segundo a pesquisadora da Embrapa Patrícia Sousa, a principal região produtora de vinhos é a Serra Gaúcha, na Região Sul, e a segunda é o Vale do São Francisco.

“O mais importante não é o volume de produção, mas sim a característica dos vinhos. São vinhos que têm uma tipicidade peculiar em relação a outros vinhos de outras regiões produtoras. São vinhos produzidos em condição ambiental tropical”, ressalta.

No Vale do São Francisco há sete vinícolas, sendo cinco em Pernambuco e duas na Bahia. A atividade é responsável por gerar empregos na região durante todo o ano. Nesses locais, o uso da tecnologia também é fundamental na busca por melhores produtos. Sousa destaca a concessão da indicação de procedência geográfica para vinhos tropicais produzidos no Vale. “Atualmente, estão entrando no mercado os primeiros vinhos com selo da IP, Indicação de Procedência geográfica do Vale de São Francisco”, informa a pesquisadora.

Outra área que se beneficia do desenvolvimento da região é o turismo, que atrai apreciadores de vinho e da natureza. “Eu fiquei encantada. Honestamente, não esperava encontrar tanta cultura”, diz a empresária Simone Carnieli, que é da serra gaúcha. “O São Francisco é incrível. A vida que ele gera é incrível. Eu fiquei impressionada”, opina.

Sobre o programa

Produção jornalística semanal da TV Brasil, o Caminhos da Reportagem leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.

No ar há mais de uma década, o Caminhos da Reportagem é uma das atrações jornalísticas mais premiadas não só do canal, como também da televisão brasileira. Para contar grandes histórias, os profissionais investigam assuntos variados e revelam os aspectos mais relevantes de cada assunto.

Saúde, economia, comportamento, educação, meio ambiente, segurança, prestação de serviços, cultura e outros tantos temas são abordados de maneira única. As matérias temáticas levam conteúdo de interesse para a sociedade pela telinha da emissora pública.

Questões atuais e polêmicas são tratadas com profundidade e seriedade pela equipe de profissionais do canal. O trabalho minucioso e bem executado é reconhecido com diversas premiações importantes no meio jornalístico.

Exibido às segundas, às 23h, o Caminhos da Reportagem tem horário alternativo na madrugada para terça, às 4h30. A produção disponibiliza as edições especiais no site http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem e no YouTube . As matérias anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site http://tvbrasilplay.com.br.