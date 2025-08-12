Agência Brasil errou

Na matéria "Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação do MP", a Agência Brasil escreveu erroneamente, na última linha do texto, que tentava contato com a Eurofarma – empresa que não está sendo investigada pelo Ministério Público.

A reportagem aguarda o retorno da Ultrafarma.

A matéria foi corrigida e republicada às 17h45.

Leia a matéria corrigida.