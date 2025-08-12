logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Agência Brasil errou

Agência Brasil
Publicado em 12/08/2025 - 18:47
Brasília

Na matéria "Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação do MP",  a Agência Brasil escreveu erroneamente, na última linha do texto, que tentava contato com a Eurofarma – empresa que não está sendo investigada pelo Ministério Público.

A reportagem aguarda o retorno da Ultrafarma.

A matéria foi corrigida e republicada às 17h45.

Leia a matéria corrigida.

Edição:
-
Ultrafarma corrupção
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 12/08/2025 - Acidente em fábrica de explosivos deixa feridos e desaparecidos em Curitiba. Foto: Bombeiro Paraná
Geral Explosão em fábrica deixa 9 desaparecidos e 7 feridos no Paraná
ter, 12/08/2025 - 18:53
Tennis - Billie Jean King Cup Qualifiers - Group B - Czech Republic v Brazil - Rt Torax Arena, Ostrava, Czech Republic - April 10, 2025 Brazil's Beatriz Haddad Maia reacts during her match against Czech Republic's Linda Noskova REUTERS/David W Cerny
Esportes Bia Haddad lidera lista de 28 tenistas confirmadas no SP Open
ter, 12/08/2025 - 18:51
Logo da Agência Brasil
Geral Agência Brasil errou
ter, 12/08/2025 - 18:47
Rio de Janeiro (RJ), 12/08/2025 - Rio Innovation Weel. Foto: Anna Karina de Carvalho/Agência Brasil
Cultura Rio Innovation Week discute tendências e soluções globais até sexta
ter, 12/08/2025 - 18:41
Brasília (DF) 12/08/2025 - Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o senador, Renan Calheiros (MDB - AL), durante audiência pública para tratar da Medida Provisória 1303, de 2025 Imposto sobre bets e tributação aplicações financeiras atualmente isentas – compensação IOF. Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Economia Mudanças no IR são necessárias para cumprir arcabouço, diz Haddad
ter, 12/08/2025 - 18:23
Brasília (DF) 22/08/2023 Ministro do Turismo, Celso Sabino, na comissão de Turismo do Senado. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Meio Ambiente Ministro do Turismo reúne com embaixadores do Golfo Pérsico em Belém
ter, 12/08/2025 - 18:16
Ver mais seta para baixo