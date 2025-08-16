logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Artista abre exposição individual em São Luís

Thiago Martins de Melo expõe trabalhos feitos a partir de 2013
Madson Euler - da Rádio Nacional
Publicado em 16/08/2025 - 15:59
São Luís
São Luís (MA), 11/08/2025 – Exposição Cosmologia Colérica, do artista maranhense Thiago Martins de Melo, no Convento das Mercês. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Um dos nomes em ascensão da nova leva de artistas visuais brasileiros, prestes a completar 44 anos, o maranhense Thiago Martins de Melo inaugurou esta semana, em São Luís, sua primeira exposição individual.

A coletânea - batizada de Cosmogonia Colérica -, reúne 21 obras produzidas entre 2013 e 2025. Ela ocupa salas do Convento das Mercês e do Espaço Cultural Chão SLZ, que ficam no Centro Histórico de São Luís.  

Com curadoria de Germano Dushá - um dos curadores do último Panorama da Arte Brasileira do Museu de Arte Moderna de São Paulo —, a exposição abriga uma multiplicidade de linguagens, incluindo pinturas de grandes dimensões, esculturas, gravuras, vídeos experimentais e instalações realizadas por Thiago, transitando entre técnicas expressionistas e realistas.

Germano aponta alguns aspectos considerados no processo de escolha das peças da mostra que materializam a identidade do artista. Ele diz que “a ideia foi não, exatamente, criar uma exposição cronológica, mas, sim, que pudesse pegar um nervo, pudesse sintetizar os principais eixos espirituais, políticos e estéticos da trajetória de Thiago. Eu acho que o núcleo da obra é exatamente essa profusão de linguagens, formas e temas. E esse título - Cosmogonia Colérica - fala muito sobre criações, criação do mundo e sobre gênese, mas sempre com muita força, muita energia e carga, argumenta.

Os trabalhos aglutinam história, política, misticismo e espiritualidade. O título Cosmogonia Colérica aponta para essa conjugação entre criação e fúria, entre gênese e confronto materializando batalhas, ritos sincréticos e epifanias.

O curador Germano Dushá explica que a exposição foi concebida pensando num público mais amplo e restrito.

Vocabulário

“Pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar do Thiago e que talvez não sejam tão próximas do campo da arte contemporânea. Eu acho que ele oferece uma riqueza de profundidade temática, conceitual, visual, formal, mas ele pode ter uma dimensão muito aberta, muito popular. Acho que é um trabalho de forte impacto visual, que traz imagens muito claras, muito fortes. [Algo que] consegue percorrer questões figurativas e abstratas, questões mais conceituais e  mais diretas, mais claras, literais até, de forma muito sensível, muito singular. De um jeito muito próprio. E é um artista de um vocabulário, de um repertório, de um universo tão rico, e que está sempre falando das questões humanas”, enfatiza.

Brasilia 07/02/2023 - Uma mulher é vista em silhueta observando a obra sobre drywall e quatro monitores de TV da série Teatro Nagô Cartesiano. A cruz que penetra Pindorama, do artista, Thiago Martins de Melo, na Exposição Brasil futuro
Mulher observa trabalho feito sobre drywall e quatro monitores de TV no Convento das Mercês - foto - Joedson Alves/Agência Brasil

Thiago diz que as escolhas dos temas abordados no seu trabalho transmutam sua identidade, vivências e suas referências visuais, bem como pesquisas literárias sobre assuntos que quer materializar em suas obras. 

O artista diz que “vejo o meu trabalho a partir do lugar onde nasci, minha identidade está fincada na América Latina, na luz, nas cores, nas lutas e no respeito à ancestralidade. Nós somos um povo mestiço, por isso muitas narrativas espirituais, míticas e lendárias são fusões de narrativas europeias, indígenas e africanas com as mesmas histórias contadas de maneiras diferentes em muitas regiões. Também fui muito influenciado pela iconografia hermética e pela alquimia, assim como pelo tarô.”

Bagagem artística

Nascido em 1981, em São Luís, Maranhão, o artista vive e trabalha entre as terras ludovicenses, São Paulo e Guadalajara, no México. Ele abriu exposições individuais em várias cidades no Brasil como na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre; no Museu Nacional da República, em Brasília; no Centro Cultural São Paulo, na capital paulista; e na Fundação Joaquim Nabuco, no Recife.

Também participou de dezenas de exposições coletivas dentro e fora do país, com destaque para a Bienal do Mercosul, em Porto Alegre, 31ª Bienal de São Paulo,  primeira Bienal das Amazônias, a Bienal de Lyon, na França e a 12ª Bienal de Dakar, no Senegal, entre outras. 

Seus trabalhos integram coleções permanentes em museus voltados para a arte contemporânea em cidades como Miami, em Oslo (Fearnley Museum de Arte Moderna), o Masp e a Pinacoteca, em São Paulo; e o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

Relacionadas
São Paulo (SP), 15/08/2025 - Impacto de eventos climáticos na vida das pessoas refugiadas é tema de exposição no Aeroporto de Congonhas. Foto: UNHCR/Andrew McConnell
Exposição em São Paulo mostra eventos climáticos na vida de refugiadas
Brasília (DF), 23/07/2025 - Exposição mirasawá alumbramento no 18º Festival Latinidades celebra protagonismo das mulheres negras até 31 de julho Foto: José Cruz/Agência Brasil
Exposição Alumbramento abre Festival Latinidades em Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 12/07/2025 – Exposição Ratinho e seus Monstros de Barro, do artista Rafael Costa Pereira, o Ratinho, natural de Caruaru(PE), no Museu do Pontal. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Exposição traz monstros coloridos de barro de artista pernambucano
Edição:
Kleber Sampaio
Cosmogonia Colérica Artes Plásticas Thiago Martins de Melo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Luís (MA), 11/08/2025 – Exposição Cosmologia Colérica, do artista maranhense Thiago Martins de Melo, no Convento das Mercês. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Artista abre exposição individual em São Luís
sab, 16/08/2025 - 15:59
Rio de Janeiro (RJ), 13/08/2025 – Entrevista com os escritores e ativistas indígenas Daniel Munduruku e Márcia Wayna Kambeba, que participam do Clube de Leitura do CCBB. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Ideologia consumista gera crise climática, dizem escritores indígenas
sab, 16/08/2025 - 14:41
Brasília (DF), 15/10/2024 - O vice-presidente Geraldo Alckmin durante a reunião plenária do Grupo Executivo do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (GECEIS). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Alckmin: socorro a exportador afetado por tarifas não causará impacto
sab, 16/08/2025 - 14:26
Brasília (DF), 16/08/2025 - 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária. Arte Conaes/Divulgação
Economia Conferência aprova 80 propostas de políticas sobre economia solidária
sab, 16/08/2025 - 13:58
São Paulo - 04/07/2025 - TV Brasil exibe o confronto Cruzeiro (BRA) x Banfield (ARG) pela competição amistosa Vitória Cup. Foto Tânia Rêgo/ Agência Brasil
Esportes Rádio Nacional acompanha jogos da 20ª rodada da Série A do Brasileirão
sab, 16/08/2025 - 12:18
Brasília (DF) 07/08/2025 Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Bolsonaro deixa prisão domiciliar e vai a hospital para exames médicos
sab, 16/08/2025 - 12:06
Ver mais seta para baixo