logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Avião de pequeno porte cai nos Lençóis Maranhenses e deixa dois mortos

Piloto e médica veterinária morreram na tragédia
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/08/2025 - 10:59
Brasília
Santo Amaro (MA), 10/08/2025 - Destroços do avião de pequeno porte que caiu nas dunas dos Lençóis Maranhenses. Foto: PMMA/Divulgação
© PMMA/Divulgação

Um avião de pequeno porte caiu neste sábado (9) no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no município de Santo Amaro do Maranhão, e deixou dois mortos. Morreram no desastre o piloto Victor Manoel Britto, 43 anos, e a passageira, a médica veterinária Bruna Emanoely, 23 anos, natural de Santa Inês (MA).

A aeronave, do modelo anfíbio Super Petrel LS, tinha sido fabricada em 2012 e pertencia ao deputado estadual Francisco Nagib Buzar de Oliveira (PSB). Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião estava em situação regular.

Ontem fim da tarde, a aeronave foi dada como desaparecida. Durante a madrugada, o Corpo de Bombeiros localizou os destroços e os dois corpos próximo à Lagoa das Pedras, no meio das dunas dos Lençóis Maranhenses.

Em postagem nas redes sociais, o deputado estadual lamentou o acidente e prestou solidariedade às famílias das vítimas, especialmente do piloto, de quem era amigo.

“Manifesto meu mais profundo sentimento de pesar às famílias das vítimas, em especial à família Britto, pela perda irreparável de seu filho, Victor Manoel Britto. Manoel era um amigo muito próximo que a aviação me presenteou. Um jovem cheio de vida, apaixonado, com tantos sonhos pela frente. Sua partida tão precoce nos deixa um vazio imenso e uma dor difícil de expressar em palavras."

As causas do acidente estão sendo investigadas. Os corpos chegaram ao Instituto Médico Legal de São Luís ainda de madrugada e aguardam liberação. 

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Colisão entre ônibus e carreta deixa 11 mortos em Mato Grosso
São Paulo (SP) 10/08/2024 - Destroços do acidente aéreo que envolveu avião da Voepass que ocorreu em Vinhedo interior de São Paulo. Foto: Secretária de Segurança de São Paulo/Divulgação
Um ano depois de tragédia da Voepass, familiares inauguram memorial
Edição:
Juliana Cézar Nunes
Acidente Maranhão lençóis maranhenses
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Santo Amaro (MA), 10/08/2025 - Destroços do avião de pequeno porte que caiu nas dunas dos Lençóis Maranhenses. Foto: PMMA/Divulgação
Geral Avião de pequeno porte cai nos Lençóis Maranhenses e deixa dois mortos
dom, 10/08/2025 - 10:59
Brasília (DF) - Nádia Batista Franco. Foto: Arquivo Pessoal
Geral Luto: editora da Agência Brasil, Nádia Franco morre aos 73 anos
dom, 10/08/2025 - 10:11
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Mega-Sena sem ganhadores e próximo sorteio estimado em R$ 40 milhões
dom, 10/08/2025 - 10:07
Rio de Janeiro (RJ), 07/05/2025 – Testes rápidos para diagnóstico de doença de Chagas produzidos por Bio-Manguinhos/Fiocruz, exibidas no 9º Simpósio Internacional de Imunobiológicos. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Projeto busca tratar doença de Chagas perto da casa dos pacientes
dom, 10/08/2025 - 10:05
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
Economia Metade das demissões em 2024 foi causada por questões comportamentais
dom, 10/08/2025 - 09:20
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 - Motociclistas de aplicativos transitam pelas ruas do centro do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saúde Conheça dez cuidados para uma viagem de moto mais segura
dom, 10/08/2025 - 09:01
Ver mais seta para baixo