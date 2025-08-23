Geral
Concurso 2905 da Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 23/08/2025 - 07:22
Brasília
Versão em áudio
As seis dezenas do concurso 2.905 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 28 milhões.
Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Mais notícias
Meio Ambiente Estudo mapeia disputas e conflitos nas fronteiras da Amazônia
sab, 23/08/2025 - 08:34
Cultura Festival Cine Inclusão 60+ discute etarismo e envelhecimento
sab, 23/08/2025 - 08:05
Geral Concurso 2905 da Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões
sab, 23/08/2025 - 07:22
Meio Ambiente Mais de 700 pinguins são encontrados mortos no litoral de São Paulo
sex, 22/08/2025 - 22:24
Economia CMN remaneja R$ 1,4 bi para crédito de governos locais e Novo PAC
sex, 22/08/2025 - 22:13
Justiça Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
sex, 22/08/2025 - 21:46