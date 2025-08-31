Geral
Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
Números sorteados foram: 20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 50
Agência Brasil
Publicado em 31/08/2025 - 10:35
Brasília
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2.908 da Mega-Sena, sorteadas na noite de sábado (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 14 milhões para o próximo concurso, que será realizado na terça-feira (2 de setembro).
Os números sorteados foram: 20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 50.
- 30 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 54.694,54 cada
- 2.049 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.319,99 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
