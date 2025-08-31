logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões

Números sorteados foram: 20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 50
Agência Brasil
Publicado em 31/08/2025 - 10:35
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2.908 da Mega-Sena, sorteadas na noite de sábado (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 14 milhões para o próximo concurso, que será realizado na terça-feira (2 de setembro).

Os números sorteados foram: 20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 50.

  • 30 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 54.694,54 cada
  • 2.049 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.319,99 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Relacionadas
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
Preços das apostas das Loterias Caixa aumentam a partir desta quarta
Edição:
Juliana Andrade
Mega-Sena loterias
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo- 31/08/2025 - Dri Lima faz show comemorando o Samba Rock no sábado (30) e domingo (31) Foto/divulgação/ Prefeitura de São Paulo.
Cultura Dia do Samba-Rock é celebrado com programação especial em São Paulo
dom, 31/08/2025 - 12:21
USA- 31/08/2025 - Bia Haddad vence a terceira e avança às oitavas de final do US Open. Foto: USTA/Divulgação
Esportes Bia Haddad vence a terceira e avança às oitavas de final do US Open
dom, 31/08/2025 - 11:39
Brasília (DF), 26/03/2025 - Ex-presidente Jair Bolsonaro durante declaração a imprensa após virar Réu no STF. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Julgamento de Bolsonaro começa na terça e terá oito sessões
dom, 31/08/2025 - 11:05
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
dom, 31/08/2025 - 10:35
Brasília (DF) 27/08/2025 - Apresentação da Cia de Ballet de Cegos. Foto: Paula Laboissière/Agência Brasil
Saúde Deficiência visual e dança: “Nos palcos, sinto que posso voar"
dom, 31/08/2025 - 10:18
Brasília (DF), 07/06/2025 - Embarcação Madeleine, da Coalizão Flotilha da Liberdade. Foto: gazafreedomflotilla/Instagram
Direitos Humanos Flotilha de ajuda humanitária a Gaza levará delegação brasileira
dom, 31/08/2025 - 09:50
Ver mais seta para baixo