Concurso 2.908 da Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 8 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado
Agência Brasil
Publicado em 30/08/2025 - 07:47
Brasília
As seis dezenas do concurso 2.908 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 8 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
