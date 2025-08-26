logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Defesa Civil de São Paulo alerta para temporais em parte do estado 

No interior do estado, regiões podem ter baixa umidade do ar
Agência Brasil
Publicado em 26/08/2025 - 16:05
São Paulo
São Paulo (SP), 11/03/2025 - Mudança de tempo provoca chuva na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Pancadas de chuva forte, acompanhadas por raios, rajadas de vento e até granizo podem ocorrer em diversas regiões do estado de São Paulo entre hoje (26) e quinta-feira (28). O alerta é da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que prevê mudança no tempo, com possibilidade de temporais e queda na temperatura, para a região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e para as regiões de Itapeva, Registro, Sorocaba, Campinas, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.

Segundo a Defesa Civil, os modelos meteorológicos têm indicado acumulados de chuva moderados, porém, eles podem ser suficientes para provocar transtornos pontuais.

Por causa desse alerta, a distribuidora de energia elétrica Enel Distribuição ativou seu plano de contingência para evitar falta de luz em decorrência de temporais ou ventanias. 

“A companhia reforçou, antecipadamente, suas equipes em campo. Os times foram mobilizados e estão de prontidão para atender a eventuais ocorrências que envolvam o fornecimento de energia em toda área de concessão, que engloba 24 municípios da Grande São Paulo, incluindo a capital paulista”.

No restante do estado, o tempo deve seguir seco, principalmente em regiões como Presidente Prudente, Marília, Bauru, Araraquara, Araçatuba, São José do Rio Preto, Franca, Barretos e Ribeirão Preto.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Baixa umidade

A Defesa Civil também emitiu um alerta para baixos índices de umidade relativa do ar para diversas regiões do estado. Segundo o órgão, as regiões de Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Marília registraram valores críticos de baixa umidade nos últimos dias, com valores de até 12%, considerados como nível de emergência.

Algumas regiões do estado apresentarão melhora com a mudança de tempo, mas ainda permanecem diferentes graus de atenção:

  • Baixada Santista, Litoral Norte, Região Metropolitana, Serra da Mantiqueira, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara: seguem em observação para baixa umidade, com índices próximos de 30%.
  • Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto: deve permanecer a situação de atenção, com umidade variando entre 20% e 29%. 
  • Franca, Barretos e Ribeirão Preto: seguem em alerta, com índices que podem variar de 12% a 19%. 

Para essas áreas com baixa umidade, a Defesa Civil informa que é essencial manter-se hidratado, umidificar os ambientes e evitar atividades físicas sob sol forte.

Relacionadas
Brasília (DF), 22/08/2025 - Pessoa no Parque da Cidade com o calor e a baixa umidade. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Inmet emite alertas vermelho e laranja para baixa umidade do ar
Edição:
Sabrina Craide
Previsão do Tempo meteorologia Defesa Civil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: Boxes of Ozempic and Wegovy made by Novo Nordisk are seen at a pharmacy in London, Britain March 8, 2024. Reuters/Hollie Adams/Proibida reprodução
Saúde Anvisa proíbe versões manipuladas da semaglutida, usada no Ozempic
ter, 26/08/2025 - 17:45
Brasil vence Porto Rico por 3 sets a 0 e fecha primeira fase do Mundial na liderança do Grupo C, em 26/07/2025
Esportes Mundial de vôlei: Brasil bate Porto Rico e fecha 1ª fase na liderança
ter, 26/08/2025 - 17:33
Brasília (DF) 01/08/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes determina vigilância integral de Bolsonaro pela polícia penal
ter, 26/08/2025 - 17:30
Diretora do Fed Lisa Cook 23/08/2025 Reuters/Jim Urquhart/Proibida reprodução
Internacional Trump demite diretora do Fed; Lisa Cook vai contestar na Justiça
ter, 26/08/2025 - 17:24
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Polícia de SP prende suspeito de morte de torcedor do Cruzeiro
ter, 26/08/2025 - 17:03
Brasília (DF), 07/02/2025 - Saúde ocular de alunos pede atenção na volta às aulas. Óculos em cima de gramática com lápis, borracha e apontador. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Saúde Oftalmologistas apontam risco de atendimento por pessoas sem formação
ter, 26/08/2025 - 16:58
Ver mais seta para baixo