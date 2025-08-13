logo ebc
Explosão em fábrica: Bombeiros do Paraná reiniciam buscas pelos corpos

Secrataria de Segurança confirmou a morte de nove trabalhadores
Agência Brasil
Publicado em 13/08/2025 - 07:57
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 12/08/2025 - Acidente em fábrica de explosivos deixa feridos e desaparecidos em Curitiba. Foto: Bombeiro Paraná
Equipes de do Corpo de Bombeiros do Paraná retomaram na manhã desta quarta-feira (13) os trabalhos de busca dos corpos de vítimas da explosão de a fábrica de explosivos Enaex Brasil na cidade de Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba. A Secretaria da Segurança Pública do Paraná confirmou, na noite dessa terça-feira (12), a morte de nove trabalhadores. Sete sofreram ferimentos leves e já estão em casa.

Os mortos são seis homens e três mulheres. A identificação das vítimas ainda não foi possível, porque com os corpos ficaram fragmentados. Para a identificação, será necessário passar por exame de DNA.

A Enaex Brasil, especializada na produção de explosivos e desmonte de rochas, opera em regime de turno 24 horas — o que explica a presença de pessoas no momento da tragédia.

O secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira, disse que a prioridade é para a identificação das vítimas da explosão.

“Tivemos também a ação fundamental do esquadrão antibombas da Polícia Militar do Paraná, que criou um espaço seguro para que as buscas pudessem ser realizadas. Um trabalho que uniu todas as forças de segurança para rapidamente darem uma resposta às famílias das vítimas e a toda a sociedade”, explicou o secretário.

A Polícia Científica do Paraná trabalha com quatro equipes para o trabalho de identificação dos nove funcionários. Paralelamente, será dada continuidade à investigação das causas da explosão.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lamentou a tragédia que causou a morte de nove pessoas. “Eram trabalhadores e trabalhadoras que tinham histórias vinculadas ao Paraná. Minha solidariedade a todos os familiares e amigos. Esse é um dia triste na história do nosso estado”.

Empresa confirma 9 mortes em explosão de fábrica no Paraná
