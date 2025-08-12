Explosão em fábrica deixa 9 desaparecidos e 7 feridos no Paraná

Uma explosão na matriz da empresa Enaex Brasil, na cidade de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, feriu ao menos sete pessoas e deixou outras nove desaparecidas, segundo nota da empresa. O Governo do Paraná, que atua na área com Bombeiros e Defesa Civil, fala em nove desaparecidos e dois feridos e ainda não confirmou oficialmente mortes.

Em nota da Secretaria de Segurança Pública, atribuída ao secretário Hudson Leôncio Teixeira, “A área da fábrica está segura e podemos tranquilizar os moradores das regiões próximas de que não há mais riscos”. As equipes de bombeiros e policiais seguem no atendimento às vítimas e no trabalho de resfriamento da área e não há previsão de conclusão dos trabalhos.

“A explosão ficou concentrada em uma edificação em especial. Não existe motivo para preocupação com novas explosões. Todas as vítimas estavam no mesmo local, o que ocasionou a explosão será investigado pela Polícia Científica em parceria com a Polícia Civil, contando com o apoio da própria empresa”, afirmou o comandante dos bombeiros, coronel Geraldo Hiller. Ele informou ainda que a empresa tem as autorizações necessárias para trabalhar no ramo e segue os padrões de segurança.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Quatro Barras faz atendimento de moradores da região que tiveram casas afetadas. Três equipes fazem o levantamento das consequências e apoiam as famílias.

Entrevista coletiva

Em coletiva no início da noite o coronel Hiller confirmou a suspensão dos trabalhos por falta de condições de segurança durante a noite e madrugada. Segundo ele há ainda elementos com potencial de detonação na área ao redor do epicentro, onde resta uma cratera. Confirmou, ainda, que uma edificação próxima, da empresa, foi parcialmente destruída, assim como há marcas da explosão, como estilhaços e janelas, batentes e portas danificados em prédios ao longo do complexo da empresa.

As buscas continuarão amanhã, já com ênfase na identificação dos corpos, alguns despedaçados pela força do ocorrido. Caberá à Polícia Científica essa fase, assim como as investigações sobre as causas e dinâmica do desastre.

*Matéria atualizada às 20h15min. para acréscimo de informações.