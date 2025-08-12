logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Explosão em fábrica deixa 9 desaparecidos e 7 feridos no Paraná

Empresa produz para o ramo de mineração
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/08/2025 - 18:53
São Paulo
Brasília (DF), 12/08/2025 - Acidente em fábrica de explosivos deixa feridos e desaparecidos em Curitiba. Foto: Bombeiro Paraná
© Bombeiro Paraná

Uma explosão na matriz da empresa Enaex Brasil, na cidade de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, feriu ao menos sete pessoas e deixou outras nove desaparecidas, segundo nota da empresa. O Governo do Paraná, que atua na área com Bombeiros e Defesa Civil, fala em nove desaparecidos e dois feridos e ainda não confirmou oficialmente mortes.

Em nota da Secretaria de Segurança Pública, atribuída ao secretário Hudson Leôncio Teixeira,  “A área da fábrica está segura e podemos tranquilizar os moradores das regiões próximas de que não há mais riscos”. As equipes de bombeiros e policiais seguem no atendimento às vítimas e no trabalho de resfriamento da área e não há previsão de conclusão dos trabalhos.

“A explosão ficou concentrada em uma edificação em especial. Não existe motivo para preocupação com novas explosões. Todas as vítimas estavam no mesmo local, o que ocasionou a explosão será investigado pela Polícia Científica em parceria com a Polícia Civil, contando com o apoio da própria empresa”, afirmou o comandante dos bombeiros, coronel Geraldo Hiller. Ele informou ainda que a empresa tem as autorizações necessárias para trabalhar no ramo e segue os padrões de segurança.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Quatro Barras faz atendimento de moradores da região que tiveram casas afetadas. Três equipes fazem o levantamento das consequências e apoiam as famílias.

Entrevista coletiva

Em coletiva no início da noite o coronel Hiller confirmou a suspensão dos trabalhos por falta de condições de segurança durante a noite e madrugada. Segundo ele há ainda elementos com potencial de detonação na área ao redor do epicentro, onde resta uma cratera. Confirmou, ainda, que uma edificação próxima, da empresa, foi parcialmente destruída, assim como há marcas da explosão, como estilhaços e janelas, batentes e portas danificados em prédios ao longo do complexo da empresa.

As buscas continuarão amanhã, já com ênfase na identificação dos corpos, alguns despedaçados pela força do ocorrido. Caberá à Polícia Científica essa fase, assim como as investigações sobre as causas e dinâmica do desastre.

*Matéria atualizada às 20h15min. para acréscimo de informações.

Edição:
Valéria Aguiar
explosão paraná Quatro Barras Região Metropolitana de Curitiba empresa Enaex Brasil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
06.07.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, posa para Fotografia de família dos Chefes de Estado e de Governo dos países-membros do BRICS, no Museu de Arte Moderna (MAM). Na foto (da esquerda para a direita): Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov; Xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi, Xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; Presidente da Indonésia, Prabowo Subianto; Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa; Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi; Primeiro-Ministro da República Popular da China, Li Qiang; Primeiro-Ministro da República Democrática Federal da Etiópia, Abiy Ahmed Ali; Primeiro-Ministro do Egito, Mostafa Kemal Madbouly e o Ministro das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã, Seyed Abbas Araghchi. Rio de Janeiro - RJ. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Economia Lula diz que não recuou da ideia de moeda própria do Brics
ter, 12/08/2025 - 20:16
Logo da Agência Brasil
Justiça Justiça determina suspensão das redes sociais de Hytalo Santos
ter, 12/08/2025 - 20:07
Brasília, (DF) 03/06/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante entrevista coletiva com jornalistas. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Economia Lula anuncia amanhã R$ 30 bilhões para empresas afetadas por tarifaço 
ter, 12/08/2025 - 19:50
O ex-vice-presidente dos Estados Unidos e ativista ambiental Al Gore participou do evento “Mudança Climática, Desenvolvimento Sustentável e Democracia”, organizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no Rio de Janeiro.
Meio Ambiente Clima é maior desafio que humanidade já enfrentou, diz Al Gore
ter, 12/08/2025 - 19:48
Brasília (DF), 05/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), realizado no Palácio do Itamaraty. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Política Lula envia na quarta ao Congresso projeto que regula redes sociais
ter, 12/08/2025 - 19:32
Brasília (DF), 29/05/2025 - Presidente da Câmara dos deputados, Hugo Motta, durante coletiva à imprensa após a reunião de lideres. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Direitos Humanos Motta promete projeto "efetivo" para proteger crianças nas redes
ter, 12/08/2025 - 19:28
Ver mais seta para baixo