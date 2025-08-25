logo ebc
Falha em trem da CPTM lota estações em São Paulo nesta segunda 

Empresa diz que trabalha na normalização após problema na madrugada
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/08/2025 - 10:48
Brasília
São Paulo (SP), 03/10/2023 - Usuários do transporte público na estação da Luz durante a greve em linhas de metrô e trens contra privatizações do transporte público e do serviço de saneamento. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou pela rede social, nesta segunda-feira (25), que a circulação de trens na linha 7 Rubi está em fase de normalização. A Linha 7-Rubi da CPTM compreende o trecho entre as estações Brás e Jundiaí.

De acordo com a empresa de transporte ferroviário, os técnicos de manutenção atuaram no veículo, que apresentou falha no truque (equipamento ferroviário que direciona e estabiliza o veículo) do último vagão na madrugada de hoje.

Após avaliação dos trilhos, a via foi liberada para circulação, porém, devido aos problemas técnicos, os trens da Linha 7 operam somente até a Estação Barra Funda, enquanto os da Linha 10 circulam até a Estação da Luz, no horário de pico.

“Como alternativa, os passageiros podem utilizar a 3-Vermelha do Metrô, além da Linha 11-Coral”, informa a nota da companhia que opera na região metropolitana de São Paulo

Pelas redes sociais, internautas publicaram vídeos e fotos de vagões lotados e plataformas intransitáveis, nesta segunda-feira, além de trens parados e passageiros atravessando os trilhos na estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM.

Transporte São Paulo CPTM trens metropolitanos Falha Estações
São Paulo (SP), 03/10/2023 - Usuários do transporte público na estação da Luz durante a greve em linhas de metrô e trens contra privatizações do transporte público e do serviço de saneamento. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
