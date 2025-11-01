Hoje é Dia: Datas, fatos e feriados de novembro de 2025

Dentre os 12 meses do ano, novembro é o que mais conta com feriados nacionais: o mês tem nada menos do que três deles. O primeiro é amanhã, 2 de novembro: trata-se do Dia de Finados que, assim como em outros feriados do ano, cai em um domingo. A data é tradicionalmente marcada por visitas a cemitérios e homenagens a entes queridos já falecidos. Para a Igreja Católica e outras tradições cristãs, o momento simboliza esperança na vida eterna. Veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) como a Agência Brasil e a TV Brasil já falaram sobre a data:

O segundo feriado de novembro também não será em um dia útil. No sábado, 15 de novembro, será celebrado o Dia da Proclamação da República, instituído como feriado nacional pela Lei nº 662/1949. A Agência Brasil já apontou, neste conteúdo, que se tratou de um processo elitista e sem grande participação da população. O Repórter Brasil também já falou do processo:

O terceiro feriado do mês é o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Ele cai em uma quinta-feira, no dia 20 de novembro. A data rememora o assassinato de Zumbi dos Palmares, em 1695, símbolo da resistência negra, e é considerada feriado desde o final de 2023. Em 2019, o Todas as Bossas, da TV Brasil, fez uma edição especial sobre a data:

Já há alguns anos, o mês também é marcado pelo Novembro Azul, campanha internacional de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Com ações como a iluminação de prédios públicos e eventos educativos, a iniciativa reforça a necessidade de quebrar tabus em torno da saúde masculina. O Brasil em Dia e o Repórter Brasil, ambos da TV Brasil, já falaram sobre a data:

No dia 5 de novembro, temos o Dia Nacional da Língua Portuguesa, instituído pela Lei nº 11.310/2006. Celebrada também internacionalmente pela Unesco, a data ressalta a importância do português como o quinto idioma mais falado do mundo, presente em quatro continentes.

Ainda falando de símbolos nacionais, temos o Dia da Bandeira, em 19 de novembro. A data que celebra o símbolo nacional criado logo após a Proclamação da República é marcada por cerimônias cívicas. O Repórter Brasil já falou da data em 2012 e 2014.

Infelizmente, o mês não é marcado apenas por datas comemorativas. No dia 5, uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil completa 10 anos: é o rompimento da barragem em Bento Rodrigues (Mariana-MG). A avalanche de rejeitos matou 18 pessoas, destruiu comunidades inteiras e deixou marcas profundas no Rio Doce. Em 2020, o Caminhos da Reportagem fez uma edição especial sobre a tragédia.

Já no dia 19, completam-se cinco anos da morte de João Alberto Silveira Freitas, homem negro espancado até a morte por seguranças em um supermercado Carrefour, em Porto Alegre (RS). O caso, ocorrido horas antes do Dia da Consciência Negra, gerou revolta nacional e internacional, expondo o racismo estrutural no Brasil e foi tema de conteúdos da Agência Brasil e TV Brasil:

Para fechar o mês, temos um marco na história da TV pública no Brasil. Em 5 de novembro, completa-se meio século da primeira transmissão da TV Educativa (TVE), hoje integrada à TV Brasil. O vídeo histórico foi destaque do Repórter Brasil em 2020.

Novembro de 2025

1º/11

Morte do coordenador de palco paulista Tom Veiga (5 anos) - ficou conhecido por manipular e dar voz ao personagem Louro José, no programa de Ana Maria Braga, exibido na Rede Globo Começa a Guerra do Vietnã (70 anos) Terremoto em Lisboa, que matou entre 15 mil e 20 mil pessoas (270 anos) - dentre várias perdas humanas e materiais, a Biblioteca Real foi destruída, com mais de 70 mil lá armazenados Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata Dia Mundial Vegano - comemoração internacional festejada desde 1994, instituída durante a celebração do 50º aniversário da Sociedade Vegana do Reino Unido

2/11

Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas - data reconhecida pela ONU Dia de Finados - comemoração de seguidores da Igreja Católica Apostólica Romana e Cristãos de outras tradições, que também é conhecida como "Dia dos Mortos". É celebrada com feriado no Brasil de acordo com a Lei Nº 10.607 de 19 de dezembro de 2002

3/11

Getúlio Vargas inicia o governo provisório no Brasil (95 anos) Dia Internacional das Reservas da Biosfera - comemoração instituída pela Unesco por ocasião do aniversário do lançamento do programa Homem e a Biosfera, que veio a público entre 9 e 19 de novembro de 1971, e que está relacionado com a Rede Mundial de Reservas da Biosfera Apagão no Amapá (5 anos) - explosão seguida de incêndio comprometeu os três transformadores na mais importante subestação do estado

4/11

Morte do primeiro-ministro de Israel Yitzhak Rabin (30 anos) - foi assassinado pelo estudante judeu ortodoxo Yigal Amir, militante de extrema-direita, que se opunha às negociações com os palestininos, quando participava num comício pela paz na Praça dos Reis Dia das Favelas - comemoração de membros da Central Única das Favelas (Cufa), com eventos em várias localidades do Brasil, que está oficializada nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Tem por finalidade marcar a data de uma carta de 4 de novembro de 1900, escrita por um delegado da 10ª Circunscrição do Rio de Janeiro, para o então Chefe da Polícia, Enéas Galvão, sobre a favela do Morro da Providência. O documento é tido como a 1ª referência documentada da história brasileira sobre favelas Dia dos Inventores

5/11

Nascimento do dramaturgo e diplomata fluminense Martins Pena (210 anos) Rompimento de barragem em Bento Rodrigues, subdistrito do município de Mariana, em Minas Gerais, deixando 18 mortos (10 anos) Dia da Cultura e da Ciência - comemoração do Brasil, criada pela Lei Nº 5.579, de 19 de maio de 1970, e que também é conhecida como "Dia Nacional da Ciência e Cultura Brasileira" Dia Nacional da Língua Portuguesa - comemoração estabelecida pela Lei Nº 11.310, de 12 de junho de 2006 Dia Mundial da Conscientização sobre Tsunamis - data reconhecida pela ONU Dia do Radioamador Dia Nacional do Design - comemoração instituída pelo Decreto de 19 de outubro de 1998 Primeira transmissão da TV Educativa (TVE) (50 anos)

6/11

Morte do cantor, músico e sapateador gaúcho Edgard de Almeida Negrão de Lima, o Bob Lester (10 anos) Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em Tempos de Guerra e Conflito Armado - comemoração instituída pela ONU na Resolução 56/4, de 5 de novembro de 2001 Dia Nacional do Riso Lançamento da série ficcional "Teatro de Mistério", na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (68 anos) - escrita por Hélio do Soveral, tratava das investigações de crimes de assassinato realizadas pelo Departamento de Polícia Judiciária

7/11

Dia do Radialista Criação da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), autoridade portuária de Santos (45 anos) Lançamento do programa "O Céu do Brasil", veiculado na Rádio MEC (47 anos) – tinha como objetivo abordar os fenômenos celestes, de forma acessível aos ouvintes

8/11

Morte do músico e pianista deficiente visual Sidney Marzullo ou Sidney Souza (20 anos) - fundador do Coral composto por deficientes visuais na Cesgranrio, em parceria com a União Cegos do Brasil Nascimento do cardeal e arcebispo católico fluminense Eugênio de Araújo Sales (105 anos) Dia Mundial do Urbanismo - comemoração internacional, mais tarde oficializada no Brasil como "Dia Nacional do Urbanismo". Criada no "Congresso de Besançon" de 1935 na França

9/11

Queda do Muro de Berlim (1989) - o governo da Alemanha Oriental anuncia que os cidadãos podem atravessar livremente para a Alemanha Ocidental, levando à derrubada do Muro de Berlim. Um marco do fim da Guerra Fria Lançado o navegador Netscape Navigator 1.0, um dos primeiros navegadores de internet populares (em 1994) Nascimento de Carl Sagan - astrônomo e divulgador científico norte-americano, criador da série Cosmos (em 1934). Morte de Charles de Gaulle, general e ex-presidente da França (em 1970)

10/11

Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento - comemoração instituída em 2001 pela Unesco, celebrada no Brasil com a realização anual de um Concurso de Trabalhos Escritos e de Desenhos, para estudantes, além de atividades voltadas para autoridades, pesquisadores, cientistas, professores e demais interessados

11/11

O então primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, proclamou a independência de Angola, "de jure" e de "facto" de Portugal (50 anos) Criação da Academia Campineira de Letras e Artes, na cidade de Campinas (SP) (55 anos)

12/11

Nascimento do compositor e instrumentista matogrossense Levino da Conceição (130 anos) Nascimento do escultor francês Auguste Rodin (185 anos) Dia do Pantanal Dia Mundial do Hip Hop - comemorado para marcar a data da criação da Nação Zulu ocorrida em 12 de novembro de 1973, no bairro novaiorquino do Bronx (Estados Unidos da América), que é tida como a 1ª Organização a oficialmente incluir o Hip Hop em seus interesses, ao trabalhar para converter a violência dos subúrbios em jogos artísticos

13/11

Dia Mundial da Gentileza - celebrado na Austrália, Brasil, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Itália, Índia, Japão, Nigéria e Reino Unido, entre outros, para marcar a data da abertura da "1ª Conferência Mundial do Movimento da Bondade", ocorrida na cidade japonesa de Tóquio em 1998, e do aniversário do Movimento Mundial da Gentileza, que surgiu em 1996 num pequeno encontro no Japão Fundação de Cabo Frio (410 anos) - cidade se consolidou como um influente polo turístico

14/11

Nascimento do pintor impressionista francês Claude Monet (185 anos) Dia do Bandeirante Dia Mundial do Diabetes – a data foi escolhida por marcar o aniversário de Frederick Banting que, junto com Charles Best, concebeu a ideia que levou à descoberta da insulina em 1921 Dia Nacional da Alfabetização

15/11

Morte do astrônomo, astrólogo e matemático alemão Johannes Kepler (395 anos) - considerado figura-chave da revolução científica do século XVII, é todavia célebre por ter formulado as três leis fundamentais da mecânica celeste, denominadas por Leis de Kepler Dia do Esporte Amador Dia da Proclamação da República - comemorado por brasileiros, conforme Lei Nº 662, de 6 de abril de 1949, ratificada pela Lei Nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002, para marcar a data da promulgação do Decreto 1 de 15 de novembro de 1889, que foi assinado pelo então Marechal Deodoro da Fonseca Dia Nacional da Umbanda - comemoração instituída pela Lei Nº 12.644, de 16 de maio de 2012, e que inicialmente foi instituída pelo Conselho Nacional Deliberativo da Umbanda; tem por fim marcar a data da 1ª manifestação do "Caboclo das Sete Encruzilhadas", que se incorporou em 15 de novembro de 1908 no então jovem médium brasileiro Zélio Fernandino de Moraes Tem início a 1ª Semana do Cinema Brasileiro, primeira edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (60 anos)

16/11

Criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco (80 anos) Dia Internacional para a Tolerância - comemoração internacional instituída pela ONU na sua resolução A RES / 51/95, de 12 de dezembro de 1996. Tem por finalidade marcar a data da constituição da Unesco, que se deu em 16 de novembro de 1945, e a data da proclamação da "Declaração de Princípios Sobre a Tolerância", assinada por 185 países na cidade de Paris, com a intenção de poupar sucessivas gerações das guerras por questões culturais, a partir da prática da tolerância e da convivência pacífica entre os povos vizinhos Dia Internacional do Patrimônio Mundial - comemoração internacional promovida pela Unesco. Tem como finalidade marcar a data da adoção da Convenção de Paris, a partir da qual foram assentadas as bases da proteção do patrimônio cultural e natural da humanidade Dia Nacional da Amazônia Azul - comemoração no Brasil, instituída pela Lei Nº 13.187, de 11 de novembro de 2015. Tem como finalidade marcar a data da entrada em vigor da "Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar", que consagra os conceitos de Mar Territorial, Zona Econômica Exclusiva e Plataforma Continental, viabilizando a delimitação dos espaços marítimos sob a jurisdição brasileira, os quais totalizam aproximadamente 4,5 milhões de km² - área que a Marinha do Brasil convencionou chamar de Amazônia Azul Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito - data móvel, reconhecida pela ONU (terceiro domingo de novembro) É realizada a primeira edição da Feira do Livro de Porto Alegre (70 anos) Lançamento do programa "Estúdio F", veiculado na Rádio Nacional AM RJ (19 anos)

17/11

Nascimento da escritora cearense Rachel de Queiroz (115 anos)

18/11

Fundação da Ordem dos Advogados do Brasil (95 anos) Dia Nacional do Conselheiro Tutelar - data instituída pela Lei Nº 11.622, de 19 de dezembro de 2007

19/11

Dia da Bandeira - comemoração da instituição da bandeira nacional republicana, no ano de 1889 Dia Mundial do Banheiro - comemoração promovida desde 2001 pela Organização Mundial de Banheiros, objetivando melhorar a higiene e os serviços de saneamento no mundo, além de conscientizar sobre a importância das condições sanitárias na qualidade de vida das pessoas Dia Nacional do Cordelista - marca a data de nascimento de Leandro Gomes de Barros, poeta de literatura de cordel Assassinato de João Alberto (5 anos) - um homem negro de 40 anos, que foi espancado até a morte por dois seguranças brancos em um supermercado do grupo Carrefour, em Porto Alegre

20/11

Morte do militar, chefe de Estado e ditador espanhol Francisco Franco (50 anos) Morte do escritor russo Liev Nikoláievich Tolstói (115 anos) Lançamento da primeira versão do sistema operacional Windows (40 anos) Zumbi, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, é executado pelas forças do bandeirante português Domingos Jorge Velho (330 anos) Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra - comemoração do Brasil, instituída pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011 Dia Mundial das Crianças - comemoração internacional, criada na 9ª Assembleia Geral da ONU, por meio da Resolução A/RES/836, de 14 de dezembro de 1954. Tem como finalidade marcar a data da aprovação da "Declaração dos Direitos das Crianças" Dia do Auditor de Controle Interno Dia da Industrialização da África - comemoração internacional, instituída pela ONU na sua resolução A/RES/44/237 de 22 de dezembro de 1989

21/11

Morte do compositor e pianista paulista José Antônio Rezende de Almeida Prado (15 anos) - membro da Academia Brasileira de Música, considerado um dos maiores expoentes da música erudita no Brasil Nascimento da cantora e compositora islandesa Björk (60 anos) - vencedora do Polar Music Prize, conhecido como o "Prêmio Nobel da Música" Dia Mundial da Televisão - instituído pela resolução 51/205 da Assembleia Geral da ONU em dezembro de 1996

22/11

Morte do pianista, compositor, violinista e gaitista fluminense Newton Mendonça (65 anos) - foi um dos mais importantes letristas da bossa nova. Seu modo de escrever, usando substantivos até então raramente usados em letras de músicas brasileiras, foi fundamental para chamar a atenção das pessoas para a Bossa Nova, especialmente os jovens. Injustiçado historicamente, foi um dos grandes responsáveis pelo início da Bossa Nova Marinheiros a bordo dos navios de guerra do Brasil, incluindo o Minas Gerais, São Paulo e Bahia, se rebelam violentamente, iniciando o movimento conhecido como Revolta da Chibata (115 anos) Dia Internacional do Músico - comemoração internacional, oficializada no Brasil como "Dia da Música", em louvor à Santa Cecília, que desde o século XV é considerada padroeira da música sacra e, consequentemente, tida também como padroeira dos músicos

23/11

Início da Intentona Comunista no Brasil (90 anos) Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil

24/11

Morte do radialista, jornalista e apresentador mineiro Fernando Vanucci (5 anos)

25/11

Nascimento do escritor português Eça de Queiroz (180 anos) Morte do treinador e ex-futebolista argentino Diego Maradona (5 anos) Nascimento do general e ditador chileno Augusto Pinochet (110 anos) Albert Einstein conclui sua Teoria da Relatividade Geral, apresentando o ensaio "Movimento Eletrodinâmico dos Corpos" para a Academia de Ciências da Prússia (110 anos) Dia Nacional do Doador de Sangue Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres - comemoração internacional, ratificada pela ONU na sua Resolução A/RES 54/134, de 17 de dezembro de 1999 Dia Nacional da Baiana de Acarajé - comemoração criada pela Lei Nº 12.206, de 19 de janeiro de 2010, que tornou nacional uma celebração inicialmente apenas da capital do estado da Bahia

26/11

Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (95 anos)

27/11

Nascimento do escritor paulista Raduan Nassar (90 anos) - recebeu o Prêmio Camões em 2016 Nascimento do lutador de artes marciais, ator e cineasta sino-americano Lee Jun-fan, o Bruce Lee (85 anos) Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama Dia dos Profissionais de Segurança do Trabalho

28/11

Morte do escritor gaúcho Érico Veríssimo (50 anos)

29/11

Dia Internacional de Solidariedade para com o Povo Palestino - comemoração internacional instituída pela ONU. Tem como finalidade marcar a data da aprovação da resolução Nº 181, de 29 de novembro de 1947, na 2ª sessão da Assembleia Geral da ONU, que então versava sobre a partilha da Palestina, e que possibilitou a criação do Estado de Israel

30/11