Hoje é Dia destaca consciência negra, trânsito e Rachel de Queiroz

Iniciamos esta edição destacando uma efeméride símbolo da luta contra o racismo: 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Foi nesta data, em 1695, que Zumbi, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, foi executado pelas forças do bandeirante português Domingos Jorge Velho. Por isso, também celebramos o Dia Nacional de Zumbi.

O Dia da Consciência Negra já era celebrado regionalmente, mas se tornou um feriado nacional recentemente, como explica esta reportagem da Agência Gov, esta da Agência Brasil e esta edição do Revista Brasil, da Rádio Nacional, todas de 2024. A Radioagência Nacional aproveitou que a data foi comemorada nacionalmente pela primeira vez no ano passado para veicular um podcast especial sobre mulheres negras cientistas. E o Repórter Brasil, da TV Brasil, lembrou que todo dia é dia de combater o racismo.

O Dia Internacional para a Tolerância é celebrado em 16 de novembro. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em reconhecimento à "Declaração de Princípios Sobre a Tolerância", assinada por 185 países na cidade de Paris, com a intenção de poupar sucessivas gerações das guerras, a partir da prática da tolerância e da convivência pacífica entre os povos. A efeméride foi tema do Revista Brasil, da Rádio Nacional, em 2015, e do Repórter Brasil, da TV Brasil, em 2018.

O Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito é uma data móvel, celebrada todo terceiro domingo de novembro. Neste ano, cai no dia 16. A efeméride foi criada em 1993, no Reino Unido, para homenagear aqueles que perderam a vida em acidentes e também para apoiar os familiares e amigos enlutados.

Além disso, a data chama a atenção da sociedade e dos governos para a necessidade de tornar o trânsito mais seguro. Os acidentes fatais e as ações de prevenção são frequentemente abordados pelos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A Rádio Nacional deu destaque à temática nesta edição do Revista Brasil, de 2022, e no Tarde Nacional Amazônia, em 2024. A Agência Brasil falou sobre as mortes de motociclistas, em reportagem deste ano. E o Repórter Brasil, da TV Brasil, falou sobre as internações no Sistema Único de Saúde (SUS) decorrentes de acidentes.

No Brasil, a efeméride mais conhecida relaciona à infância é o Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. Mas também existe o Dia Mundial das Crianças, comemorado em 20 de novembro. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1950, como forma de lembrar das crianças que padeciam de cuidados especiais após a Segunda Guerra Mundial. A criação da efeméride foi abordada nesta edição do História Hoje, da Rádio Nacional, veiculada em 2018. A Agência Brasil também publicou reportagem por ocasião da data, em 2017, destacando pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) segundo a qual 82% das crianças do Brasil temem a violência.

Por falar em crianças (e adolescentes), os conselheiros tutelares são figuras fundamentais na defesa dos direitos dessa parcela da população. São eles que verificam denúncias de violência, maus tratos e negligência, encaminham os casos aos órgãos competentes, atendem as vítimas e orientam pais e responsáveis, entre outras atribuições.

Homenageá-los é o objetivo do Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, celebrado em 18 de novembro. A efeméride foi instituída por lei em 2007. A Agência Brasil destacou o papel dos conselheiros nesta reportagem e nesta outra aqui, ambas publicadas em 2023. Esse também foi o foco de edição do Repórter Brasil, da TV Brasil, exibida em 2012. E a Radioagência Nacional falou sobre o processo de eleição dos conselheiros tutelares, em reportagem de 2023.

Meio ambiente

O dia 16 de novembro é o Dia Nacional da Amazônia Azul. Nesta data entrou em vigor, em 2015, a "Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar", viabilizando a delimitação dos espaços marítimos sob a jurisdição brasileira, os quais totalizam aproximadamente 4,5 milhões de quilômetros quadrados, área que a Marinha do Brasil convencionou chamar de Amazônia Azul.

Essa parte do nosso território foi abordada nesta reportagem da Radioagência Nacional, em 2019. A Agência Gov falou sobre o potencial econômico da Amazônia Azul nesta reportagem, e sobre o potencial científico neste outro texto, ambos publicados em 2024. O trabalho desenvolvido pela Marinha do Brasil para proteger toda essa área foi tema de entrevista exibida no programa Em Pauta, da TV Brasil, em 2022.

Cultura

A cearense Rachel de Queiroz foi a primeira escritora brasileira a entrar na Academia Brasileira de Letras (ABL) e a primeira a conquistar o Prêmio Camões, um dos mais importantes na literatura em língua portuguesa. Rachel nasceu no dia 17 de novembro de 1910, e ficou conhecida nacionalmente aos 19 anos, com a publicação do primeiro livro, "O Quinze", cuja a história faz uma representação da luta do povo nordestino contra a pobreza.

Ela também é autora de outras obras célebres, como “Memorial de Maria Moura”, Caminho das pedras” e “As três Marias”. O História Hoje, da Rádio Nacional, em edição de 2015 falou sobre seu ingresso na ABL. A vida e as obras de Rachel de Queiroz também foram destacadas pela Rádio MEC no Memória Rádio MEC (em 2018) e no Antena MEC (2020). A TV Brasil prestou seu tributo à escritora no programa De lá para cá, em 2011, e no Recordar é TV, em 2018.

O cordel é o tipo de literatura popular mais tradicional do Nordeste do Brasil, retratando desde temas fantásticos até a vida cotidiana. Os poetas que criam e declamam esse tipo de arte são homenageados com o Dia Nacional do Cordelista, em 19 de novembro. A data marca o nascimento de Leandro Gomes de Barros, na Paraíba, em 1911, conhecido como o pai do cordel.

A Rádio MEC falou sobre a efeméride no Antena MEC, veiculado em 2019, e a Rádio Nacional no Revista Brasil, em 2021. Já o Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, mostrou como as mulheres se destacam cada vez mais na arte do cordel, em capítulo exibido em 2020.

O Dia Internacional do Músico, oficializado no Brasil como Dia da Música, é comemorado em 22 de novembro em louvor à Santa Cecília, que desde o século XV é considerada padroeira dos músicos. A Radioagência Nacional abordou a data, mostrando que ter uma deficiência não é barreira para fazer essa que é uma das mais antigas expressões culturais da humanidade, em reportagem de 2021. O Dia Internacional do Músico também foi celebrado pela Rádio Nacional, em edição do Momento Três de 2017.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 16 a 22 de novembro de 2025*

Novembro de 2025 16/11 Criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco (80 anos) Dia Internacional para a Tolerância - comemoração internacional instituída pela ONU na sua resolução A RES / 51/95, de 12 de dezembro de 1996. Tem por finalidade marcar a data da constituição da Unesco, que se deu em 16 de novembro de 1945, e a data da proclamação da "Declaração de Princípios Sobre a Tolerância", assinada por 185 países na cidade de Paris, com a intenção de poupar sucessivas gerações das guerras por questões culturais, a partir da prática da tolerância e da convivência pacífica entre os povos vizinhos Dia Internacional do Patrimônio Mundial - comemoração internacional promovida pela Unesco. Tem como finalidade marcar a data da adoção da Convenção de Paris, a partir da qual foram assentadas as bases da proteção do patrimônio cultural e natural da humanidade Dia Nacional da Amazônia Azul - comemoração no Brasil, instituída pela Lei Nº 13.187, de 11 de novembro de 2015. Tem como finalidade marcar a data da entrada em vigor da "Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar", que consagra os conceitos de Mar Territorial, Zona Econômica Exclusiva e Plataforma Continental, viabilizando a delimitação dos espaços marítimos sob a jurisdição brasileira, os quais totalizam aproximadamente 4,5 milhões de km² - área que a Marinha do Brasil convencionou chamar de Amazônia Azul Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito - data móvel, reconhecida pela ONU (terceiro domingo de novembro) É realizada a primeira edição da Feira do Livro de Porto Alegre (70 anos) Lançamento do programa "Estúdio F", veiculado na Rádio Nacional AM RJ (19 anos) 17/11 Nascimento da escritora cearense Rachel de Queiroz (115 anos) 18/11 Fundação da Ordem dos Advogados do Brasil (95 anos) Dia Nacional do Conselheiro Tutelar - data instituída pela Lei Nº 11.622, de 19 de dezembro de 2007 19/11 Dia da Bandeira - comemoração da instituição da bandeira nacional republicana, no ano de 1889 Dia Mundial do Banheiro - comemoração promovida desde 2001 pela Organização Mundial de Banheiros, objetivando melhorar a higiene e os serviços de saneamento no mundo, além de conscientizar sobre a importância das condições sanitárias na qualidade de vida das pessoas Dia Nacional do Cordelista - marca a data de nascimento de Leandro Gomes de Barros, poeta de literatura de cordel Assassinato de João Alberto (5 anos) - um homem negro de 40 anos, que foi espancado até a morte por dois seguranças brancos em um supermercado do grupo Carrefour, em Porto Alegre 20/11 Morte do militar, chefe de Estado e ditador espanhol Francisco Franco (50 anos) Morte do escritor russo Liev Nikoláievich Tolstói (115 anos) Lançamento da primeira versão do sistema operacional Windows (40 anos) Zumbi, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, é executado pelas forças do bandeirante português Domingos Jorge Velho (330 anos) Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra - comemoração do Brasil, instituída pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011 Dia Mundial das Crianças - comemoração internacional, criada na 9ª Assembleia Geral da ONU, por meio da Resolução A/RES/836, de 14 de dezembro de 1954. Tem como finalidade marcar a data da aprovação da "Declaração dos Direitos das Crianças" Dia do Auditor de Controle Interno Dia da Industrialização da África - comemoração internacional, instituída pela ONU na sua resolução A/RES/44/237 de 22 de dezembro de 1989 21/11 Morte do compositor e pianista paulista José Antônio Rezende de Almeida Prado (15 anos) - membro da Academia Brasileira de Música, considerado um dos maiores expoentes da música erudita no Brasil Nascimento da cantora e compositora islandesa Björk (60 anos) - vencedora do Polar Music Prize, conhecido como o "Prêmio Nobel da Música" Dia Mundial da Televisão - instituído pela resolução 51/205 da Assembleia Geral da ONU em dezembro de 1996 22/11 Morte do pianista, compositor, violinista e gaitista fluminense Newton Mendonça (65 anos) - foi um dos mais importantes letristas da bossa nova. Seu modo de escrever, usando substantivos até então raramente usados em letras de músicas brasileiras, foi fundamental para chamar a atenção das pessoas para a Bossa Nova, especialmente os jovens. Injustiçado historicamente, foi um dos grandes responsáveis pelo início da Bossa Nova Marinheiros a bordo dos navios de guerra do Brasil, incluindo o Minas Gerais, São Paulo e Bahia, se rebelam violentamente, iniciando o movimento conhecido como Revolta da Chibata (115 anos) Dia Internacional do Músico - comemoração internacional, oficializada no Brasil como "Dia da Música", em louvor à Santa Cecília, que desde o século XV é considerada padroeira da música sacra e, consequentemente, tida também como padroeira dos músicos

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.