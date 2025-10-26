Hoje é Dia destaca Novembro Azul, prevenção ao AVC e Maurício de Sousa

Confira as datas da semana entre 26 de outubro e 1º de novembro.

Esta semana temos duas importantes campanhas de promoção da saúde e três efemérides que destacam a cultura. Vamos começar pelo último dia da semana, porque o Novembro Azul começa no dia 1º desse mês. A mobilização incentiva a prevenção do câncer de próstata, a variante da doença que mais acomete os homens.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que, para o triênio 2023–2025 haja uma média de 71.730 novos casos por ano. A doença matou uma média de 47 homens por dia em 2023, como destacou a Agência Brasil e o Repórter Brasil, da TV Brasil, em reportagens do ano passado.

Mesmo assim, quase metade dos homens acima de 40 anos não fazem os exames preventivos, como noticiou a Radioagência Nacional, em 2023. A importância da prevenção foi tema do Tarde Nacional Amazônia, da Rádio Nacional, em edição de 2024.

Por falar em saúde, o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, fixado em 29 de outubro, foi instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Federação Mundial de Neurologia para conscientizar e prevenir esse mal, que chega a atingir uma a cada seis pessoas no mundo.

O Revista Brasil, da Rádio Nacional, entrevistou uma neurologista em 2017 para explicar o que é o AVC, também conhecido como derrame cerebral. O Nacional Informa, também veiculado pela emissora, em 2022 destacou que reconhecer os sinais de alerta e fornecer socorro rápido pode evitar óbitos e sequelas graves.

A Agência Brasil mostrou que 90% dos casos são evitáveis, em texto de 2023. Esse também foi o foco do episódio do Caminhos da Reportagem chamado “AVC, cada minuto importa”, exibido pela TV Brasil em 2024.

Respeito à diversidade

No dia 26 de outubro é celebrado o Dia Internacional da Visibilidade Intersexo. A data foi escolhida em alusão à manifestação ocorrida nesse dia em 1996, nos Estados Unidos, durante uma Conferência da Academia Americana de Pediatria. Foi a primeira manifestação pública de pessoas intersexo já registrada.

Essa condição, em que a pessoa nasce com o órgão genital com aparência diferente da realidade cromossômica (XX ou XY), foi explicada pelo Tarde Nacional, da Rádio Nacional, e pelo Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, em edições de 2024.

A Radioagência Nacional destacou que essas pessoas têm o direito de alterar o sexo no registro civil, em reportagem de 2021. E a Agência Brasil contou a história da primeira brasileira a obter o registro intersexo, em reportagem do ano passado.

Cultura

No dia 27 de outubro Mauricio de Sousa, o mais famoso e premiado cartunista brasileiro, faz aniversário de 90 anos. Os personagens da Turma da Mônica, sua criação máxima, marcaram a infância de milhões de brasileiros, de diferentes gerações. Seja nos quadrinhos, na TV, cinema, em games e até em campanhas de utilidade pública.

A trajetória e a contribuição de Maurício para a cultura do país foram destacadas pela Agência Brasil, pela Radioagência Nacional, e também no Repórter Brasil, da TV Brasil, em reportagens de 2020, na ocasião de seu aniversário de 85 anos. Maurício deu ainda uma longa entrevista sobre sua vida e obra para a TV Brasil em 2019, no programa Conversa com Roseann Kennedy.

Aproveitando o papo sobre quadrinhos e personagens que encantam crianças e adultos, o Dia Internacional da Animação é comemorado em 28 de outubro. Nesta data, em 1892, ocorreu a primeira apresentação do "Teatro Ótico", do artista francês Émile Reynaud, com suas animações chamadas "Pantomimas Luminosas", no Museu Grévin, em Paris.

No Brasil, a data é comemorada com apresentações gratuitas de animações nacionais e internacionais em dezenas de cidades, como mostra esta reportagem da Agência Brasil, de 2016. No mesmo ano, a Agência trouxe este outro texto, mostrando que cresce no país a participação de mulheres na produção de animações. A efeméride ganhou destaque ainda no Repórter Maranhão, da TV Brasil, em 2017.

Celebrar e incentivar o hábito da leitura é o objetivo do Dia Nacional do Livro, efeméride comemorada em 29 de outubro. A Agência Brasil destacou, em 2023, que o Brasil tem 25 milhões de leitores de livros. Um contingente considerado baixo, levando-se em conta a totalidade da população.

Em reportagem publicada no mesmo ano, a Radiogência Nacional mostrou que os leitores brasileiros estão comprando mais livros pela internet. E o Repórter Brasil, da TV Brasil, aproveitou a efeméride para exibir uma série de três reportagens especiais, que pode ser conferida aqui.

E já que estamos falando de leitura, temos também o Dia Nacional da Poesia, comemorado em 31 de outubro. A efeméride é uma homenagem ao nascimento de Carlos Drummond de Andrade, considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século XX. A data foi destaque de edição do Repórter Brasil, da TV Brasil, em 2020, e da Rádio Animada, da Rádio MEC, em 2021.

Já a Agência Brasil aproveitou a efeméride para trazer dicas de como incentivar a leitura entre as crianças, em texto de 2024. E a Radioagência Nacional destacou como a poesia tem ganhado novos formatos com a internet.

Esporte

Diego Maradona, um dos maiores craques do futebol argentino, faria 65 anos no dia 30 de outubro. Nascido em um bairro pobre nos subúrbios de Buenos Aires, o jogador se tornou um ícone para muitas pessoas na Argentina e em todo o mundo.

Diego morreu aos 60 anos, e sua morte virou caso judicial, com a equipe médica sendo acusada de negligência. A partida do astro dos gramados, em 2020, foi destaque na Radioagência Nacional e no Repórter Brasil, da TV Brasil. E o carinho dos fãs e as homenagens ao ídolo foram o foco de reportagem da Agência Brasil em 2021, um ano após o falecimento.

Halloween e Dia do Saci

O que você prefere? Uma celebração importada ou uma data tipicamente brasileira? Brincadeiras à parte, em 31 de outubro são comemorados o Dia das Bruxas e o Dia do Saci. Mais conhecido como Halloween, o primeiro é uma comemoração tradicional nos Estados Unidos, na Irlanda e em outros lugares pelo mundo afora, inclusive no Brasil, onde foi amplamente adotada.

Já o Dia do Saci foi criado por lei em 2003, justamente com o objetivo de resgatar figuras do folclore brasileiro, em contraposição à celebração gringa. Essa “competição” foi tema de edição da Rádio Animada, programa da Rádio Nacional, e de reportagem da Radioagência Nacional, ambas em 2023.

E se você for comemorar fantasiado ou com uma maquiagem temática, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) tem recomendações para adquirir produtos sem risco para a saúde, como mostra esta matéria do Repórter Brasil, da TV Brasil, de 2019.

História

A Guerra do Vietnã começou há 66 anos, no dia 1º de novembro de 1959. O conflito entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, que teve o apoio dos Estados Unidos, chocou o mundo pelos impactos aos civis e ao meio ambiente, por causa dos bombardeios indiscriminados na região, feitos pelos americanos.

O programa Na Trilha da História, da Rádio Nacional, entrevistou o historiador Antônio José Barbosa sobre a guerra, em episodio de 2019. Os 50 anos da imagem mais famosa e emblemática do conflito, a foto da menina Kim Phuc fugindo de um bombardeio, com a pele queimada por napalm, foi o foco de matéria do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, em 2022.

A própria Kim contou sua história em uma autobiografia lançada no Brasil em 2018, como noticiou a Agência Brasil.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 26 de Outubro a 1º de Novembro de 2025*

Outubro / Novembro de 2025 26/10 Dia da Visibilidade Intersexo 27/10 Nascimento do cartunista paulista Mauricio de Sousa (90 anos) Nascimento do presidente pernambucano Luiz Inácio Lula da Silva (80 anos) Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual - comemoração instituída pela Unesco para marcar a data da aprovação de uma recomendação sobre a salvaguarda e conservação das imagens em movimento, que se deu na 21ª reunião da própria Unesco, em 27 de outubro de 1980 28/10 Nascimento do magnata, empresário, diretor executivo, investidor, filantropo e autor estadunidense William Henry Gates III, o Bill Gates (70 anos) Inauguração do Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul (AC) (55 anos) - o aeroporto mais ocidental do Brasil Dia Internacional da Animação - comemoração instituída pela Associação Internacional do Filme de Animação, apoiada no Brasil pela Associação Brasileira de Cinema de Animação, para marcar a data da 1ª apresentação do "Teatro Ótico", do artista francês Émile Reynaud, que apresentava suas cenas animadas intituladas "Pantomimas Luminosas", no Museu Grévin, em Paris Dia do Servidor Público - comemorado por brasileiros, conforme Decreto Nº 5936, de 28 de outubro de 1943, e Artigo 236º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, pela qual também se instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais, para marcar a data da Lei Nº 284, de 28 de outubro de 1936, pela qual se adotou o principio geral de formação de carreiras para os funcionários civis federais brasileiros 29/10 Ataque a faca na basílica de Notre-Dame de Nice, França, deixa três pessoas mortas (5 anos) Fundação da Real Biblioteca, que se tornou a Biblioteca Nacional (215 anos) Getúlio Vargas é deposto por um movimento militar liderado por generais que compunham seu próprio ministério e que pôs fim ao Estado Novo (80 anos) Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral - comemoração instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Federação Mundial de Neurologia. Tem por finalidade conscientizar e prevenir sobre esse mal, que chega a atingir uma a cada seis pessoas Dia Nacional do Livro - comemoração criada pela Lei nº 5.191, de 13 de dezembro de 1966, pela qual se obriga a celebração nas escolas públicas e particulares de Ensino Fundamental e Médio do Brasil, sem interrupção dos trabalhos escolares 30/10 Nascimento do treinador e ex-futebolista argentino Diego Maradona (65 anos) Sismo do Mar Egeu (5 anos) – terremoto de magnitude entre 6,6 e 7,0, com o saldo de 119 mortos, 1.053 feridos e 15 mil desabrigados 31/10 Morte do ator escocês Sean Connery (5 anos) Dia Nacional da Poesia - comemoração instituída pela Lei nº 13.131, de 3 de junho de 2015. Tem por finalidade marcar a data do aniversário de nascimento de Carlos Drummond de Andrade, considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século XX Dia das Bruxas - conhecido como Halloween, é uma comemoração tradicional nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda e outros lugares pelo mundo afora. É festejada com personagens como bruxas, abóboras enfeitadas, zumbis etc., a partir da celebração do "Festival de Samhain" na Irlanda, uma festividade da mitologia Celta, que era iniciada a partir do pôr-do-Sol de 31 de outubro no Hemisfério Norte, no final da temporada de colheitas Dia do Saci - comemoração brasileira, instituída pelo Projeto de Lei federal nº 2 762 de 2003, com o objetivo de resgatar figuras do folclore brasileiro, em contraposição ao "Dia das Bruxas", ou Halloween, de tradição cultural celta Dia Mundial das Cidades Início do "Multiplicidade: Festival Internacional de Mulheres nas Artes Cênicas" (10 anos) - primeiro festival realizado no Rio de Janeiro inteiramente dedicado à produção teatral feminina 1º/11 Morte do coordenador de palco paulista Tom Veiga (5 anos) - ficou conhecido por manipular e dar voz ao personagem Louro José, no programa de Ana Maria Braga, exibido na Rede Globo Começa a Guerra do Vietnã (70 anos) Terremoto em Lisboa, que matou entre 15 mil e 20 mil pessoas (270 anos). Dentre várias perdas humanas e materiais, a Biblioteca Real foi destruída, com mais de 70 mil volumes de itens lá armazenados Novembro Azul - campanha nacional de prevenção ao câncer de próstata Dia Mundial Vegano - comemoração internacional festejada desde 1994, e que foi instituída durante a celebração do 50º aniversário da Sociedade Vegana do Reino Unido

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.