logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Hoje é Dia destaca Novembro Azul, prevenção ao AVC e Maurício de Sousa

Confira as datas da semana entre 26 de outubro e 1º de novembro.
Rilton Pimentel – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/10/2025 - 07:30
Brasília
Com a presença do cartunista e escritor Maurício de Sousa, a Embrapa e parceiros lançam na próxima terça-feira, dia 26 de novembro, na sede da Embrapa, em Brasília (DF), uma revistinha em quadrinhos da Turma da Mônica e um guia didático para
© Antonio Cruz/Agência Brasil

Esta semana temos duas importantes campanhas de promoção da saúde e três efemérides que destacam a cultura. Vamos começar pelo último dia da semana, porque o Novembro Azul começa no dia 1º desse mês. A mobilização incentiva a prevenção do câncer de próstata, a variante da doença que mais acomete os homens.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que, para o triênio 2023–2025 haja uma média de 71.730 novos casos por ano. A doença matou uma média de 47 homens por dia em 2023, como destacou a Agência Brasil e o Repórter Brasil, da TV Brasil, em reportagens do ano passado.

Mesmo assim, quase metade dos homens acima de 40 anos não fazem os exames preventivos, como noticiou a Radioagência Nacional, em 2023. A importância da prevenção foi tema do Tarde Nacional Amazônia, da Rádio Nacional, em edição de 2024.

Por falar em saúde, o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, fixado em 29 de outubro, foi instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Federação Mundial de Neurologia para conscientizar e prevenir esse mal, que chega a atingir uma a cada seis pessoas no mundo.

O Revista Brasil, da Rádio Nacional, entrevistou uma neurologista em 2017 para explicar o que é o AVC, também conhecido como derrame cerebral. O Nacional Informa, também veiculado pela emissora, em 2022 destacou que reconhecer os sinais de alerta e fornecer socorro rápido pode evitar óbitos e sequelas graves.

A Agência Brasil mostrou que 90% dos casos são evitáveis, em texto de 2023. Esse também foi o foco do episódio do Caminhos da Reportagem chamado “AVC, cada minuto importa”, exibido pela TV Brasil em 2024.

Respeito à diversidade

No dia 26 de outubro é celebrado o Dia Internacional da Visibilidade Intersexo. A data foi escolhida em alusão à manifestação ocorrida nesse dia em 1996, nos Estados Unidos, durante uma Conferência da Academia Americana de Pediatria. Foi a primeira manifestação pública de pessoas intersexo já registrada.

Essa condição, em que a pessoa nasce com o órgão genital com aparência diferente da realidade cromossômica (XX ou XY), foi explicada pelo Tarde Nacional, da Rádio Nacional, e pelo Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, em edições de 2024.

A Radioagência Nacional destacou que essas pessoas têm o direito de alterar o sexo no registro civil, em reportagem de 2021. E a Agência Brasil contou a história da primeira brasileira a obter o registro intersexo, em reportagem do ano passado.

Cultura

No dia 27 de outubro Mauricio de Sousa, o mais famoso e premiado cartunista brasileiro, faz aniversário de 90 anos. Os personagens da Turma da Mônica, sua criação máxima, marcaram a infância de milhões de brasileiros, de diferentes gerações. Seja nos quadrinhos, na TV, cinema, em games e até em campanhas de utilidade pública.

A trajetória e a contribuição de Maurício para a cultura do país foram destacadas pela Agência Brasil, pela Radioagência Nacional, e também no Repórter Brasil, da TV Brasil, em reportagens de 2020, na ocasião de seu aniversário de 85 anos. Maurício deu ainda uma longa entrevista sobre sua vida e obra para a TV Brasil em 2019, no programa Conversa com Roseann Kennedy

Aproveitando o papo sobre quadrinhos e personagens que encantam crianças e adultos, o Dia Internacional da Animação é comemorado em 28 de outubro. Nesta data, em 1892, ocorreu a primeira apresentação do "Teatro Ótico", do artista francês Émile Reynaud, com suas animações chamadas "Pantomimas Luminosas", no Museu Grévin, em Paris.

No Brasil, a data é comemorada com apresentações gratuitas de animações nacionais e internacionais em dezenas de cidades, como mostra esta reportagem da Agência Brasil, de 2016. No mesmo ano, a Agência trouxe este outro texto, mostrando que cresce no país a participação de mulheres na produção de animações. A efeméride ganhou destaque ainda no Repórter Maranhão, da TV Brasil, em 2017. 

Celebrar e incentivar o hábito da leitura é o objetivo do Dia Nacional do Livro, efeméride comemorada em 29 de outubro. A Agência Brasil destacou, em 2023, que o Brasil tem 25 milhões de leitores de livros. Um contingente considerado baixo, levando-se em conta a totalidade da população.

Em reportagem publicada no mesmo ano, a Radiogência Nacional mostrou que os leitores brasileiros estão comprando mais livros pela internet. E o Repórter Brasil, da TV Brasil, aproveitou a efeméride para exibir uma série de três reportagens especiais, que pode ser conferida aqui

E já que estamos falando de leitura, temos também o Dia Nacional da Poesia, comemorado em 31 de outubro. A efeméride é uma homenagem ao nascimento de Carlos Drummond de Andrade, considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século XX. A data foi destaque de edição do Repórter Brasil, da TV Brasil, em 2020, e da Rádio Animada, da Rádio MEC, em 2021.

Já a Agência Brasil aproveitou a efeméride para trazer dicas de como incentivar a leitura entre as crianças, em texto de 2024. E a Radioagência Nacional destacou como a poesia tem ganhado novos formatos com a internet.

Esporte

Diego Maradona, um dos maiores craques do futebol argentino, faria 65 anos no dia 30 de outubro. Nascido em um bairro pobre nos subúrbios de Buenos Aires, o jogador se tornou um ícone para muitas pessoas na Argentina e em todo o mundo.

Diego morreu aos 60 anos, e sua morte virou caso judicial, com a equipe médica sendo acusada de negligência. A partida do astro dos gramados, em 2020, foi destaque na Radioagência Nacional e no Repórter Brasil, da TV Brasil. E o carinho dos fãs e as homenagens ao ídolo foram o foco de reportagem da Agência Brasil em 2021, um ano após o falecimento. 

Halloween e Dia do Saci

O que você prefere? Uma celebração importada ou uma data tipicamente brasileira? Brincadeiras à parte, em 31 de outubro são comemorados o Dia das Bruxas e o Dia do Saci. Mais conhecido como Halloween, o primeiro é uma comemoração tradicional nos Estados Unidos, na Irlanda e em outros lugares pelo mundo afora, inclusive no Brasil, onde foi amplamente adotada.

Já o Dia do Saci foi criado por lei em 2003, justamente com o objetivo de resgatar figuras do folclore brasileiro, em contraposição à celebração gringa. Essa “competição” foi tema de edição da Rádio Animada, programa da Rádio Nacional, e de reportagem da Radioagência Nacional, ambas em 2023.

E se você for comemorar fantasiado ou com uma maquiagem temática, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) tem recomendações para adquirir produtos sem risco para a saúde, como mostra esta matéria do Repórter Brasil, da TV Brasil, de 2019. 

História

A Guerra do Vietnã começou há 66 anos, no dia 1º de novembro de 1959. O conflito entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, que teve o apoio dos Estados Unidos, chocou o mundo pelos impactos aos civis e ao meio ambiente, por causa dos bombardeios indiscriminados na região, feitos pelos americanos.

O programa Na Trilha da História, da Rádio Nacional, entrevistou o historiador Antônio José Barbosa sobre a guerra, em episodio de 2019. Os 50 anos da imagem mais famosa e emblemática do conflito, a foto da menina Kim Phuc fugindo de um bombardeio, com a pele queimada por napalm, foi o foco de matéria do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, em 2022.

A própria Kim contou sua história em uma autobiografia lançada no Brasil em 2018, como noticiou a Agência Brasil.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 26 de Outubro a 1º de Novembro de 2025*

Outubro / Novembro de 2025
26/10

Dia da Visibilidade Intersexo

27/10

Nascimento do cartunista paulista Mauricio de Sousa (90 anos)

Nascimento do presidente pernambucano Luiz Inácio Lula da Silva (80 anos)

Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual - comemoração instituída pela Unesco para marcar a data da aprovação de uma recomendação sobre a salvaguarda e conservação das imagens em movimento, que se deu na 21ª reunião da própria Unesco, em 27 de outubro de 1980

28/10

Nascimento do magnata, empresário, diretor executivo, investidor, filantropo e autor estadunidense William Henry Gates III, o Bill Gates (70 anos)

Inauguração do Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul (AC) (55 anos) - o aeroporto mais ocidental do Brasil

Dia Internacional da Animação - comemoração instituída pela Associação Internacional do Filme de Animação, apoiada no Brasil pela Associação Brasileira de Cinema de Animação, para marcar a data da 1ª apresentação do "Teatro Ótico", do artista francês Émile Reynaud, que apresentava suas cenas animadas intituladas "Pantomimas Luminosas", no Museu Grévin, em Paris

Dia do Servidor Público - comemorado por brasileiros, conforme Decreto Nº 5936, de 28 de outubro de 1943, e Artigo 236º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, pela qual também se instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais, para marcar a data da Lei Nº 284, de 28 de outubro de 1936, pela qual se adotou o principio geral de formação de carreiras para os funcionários civis federais brasileiros

29/10

Ataque a faca na basílica de Notre-Dame de Nice, França, deixa três pessoas mortas (5 anos)

Fundação da Real Biblioteca, que se tornou a Biblioteca Nacional (215 anos)

Getúlio Vargas é deposto por um movimento militar liderado por generais que compunham seu próprio ministério e que pôs fim ao Estado Novo (80 anos)

Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral - comemoração instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Federação Mundial de Neurologia. Tem por finalidade conscientizar e prevenir sobre esse mal, que chega a atingir uma a cada seis pessoas

Dia Nacional do Livro - comemoração criada pela Lei nº 5.191, de 13 de dezembro de 1966, pela qual se obriga a celebração nas escolas públicas e particulares de Ensino Fundamental e Médio do Brasil, sem interrupção dos trabalhos escolares

30/10

Nascimento do treinador e ex-futebolista argentino Diego Maradona (65 anos)

Sismo do Mar Egeu (5 anos) – terremoto de magnitude entre 6,6 e 7,0, com o saldo de 119 mortos, 1.053 feridos e 15 mil desabrigados

31/10

Morte do ator escocês Sean Connery (5 anos)

Dia Nacional da Poesia - comemoração instituída pela Lei nº 13.131, de 3 de junho de 2015. Tem por finalidade marcar a data do aniversário de nascimento de Carlos Drummond de Andrade, considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século XX

Dia das Bruxas - conhecido como Halloween, é uma comemoração tradicional nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda e outros lugares pelo mundo afora. É festejada com personagens como bruxas, abóboras enfeitadas, zumbis etc., a partir da celebração do "Festival de Samhain" na Irlanda, uma festividade da mitologia Celta, que era iniciada a partir do pôr-do-Sol de 31 de outubro no Hemisfério Norte, no final da temporada de colheitas

Dia do Saci - comemoração brasileira, instituída pelo Projeto de Lei federal nº 2 762 de 2003, com o objetivo de resgatar figuras do folclore brasileiro, em contraposição ao "Dia das Bruxas", ou Halloween, de tradição cultural celta

Dia Mundial das Cidades

Início do "Multiplicidade: Festival Internacional de Mulheres nas Artes Cênicas" (10 anos) - primeiro festival realizado no Rio de Janeiro inteiramente dedicado à produção teatral feminina

1º/11

Morte do coordenador de palco paulista Tom Veiga (5 anos) - ficou conhecido por manipular e dar voz ao personagem Louro José, no programa de Ana Maria Braga, exibido na Rede Globo

Começa a Guerra do Vietnã (70 anos)

Terremoto em Lisboa, que matou entre 15 mil e 20 mil pessoas (270 anos). Dentre várias perdas humanas e materiais, a Biblioteca Real foi destruída, com mais de 70 mil volumes de itens lá armazenados

Novembro Azul - campanha nacional de prevenção ao câncer de próstata

Dia Mundial Vegano - comemoração internacional festejada desde 1994, e que foi instituída durante a celebração do 50º aniversário da Sociedade Vegana do Reino Unido

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

 

Edição:
Bruna Athayde
Hoje é Dia efemérides outubro Outubro de 2025 novembro Novembro de 2025
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Sala de aula vazia da Escola Estadual Terezine Arantes Ferraz Bibliotecaria, no Parque Casa de Pedra, zona norte da capital.
Educação PND 2025: prova para professores é aplicada hoje em 750 cidades
dom, 26/10/2025 - 08:30
Saldo positivo das exportações
Economia CNI: encontro Lula-Trump representa "avanço concreto" em negociações
dom, 26/10/2025 - 08:29
Brasília (DF), 23/10/2025 - Rádio Nacional acompanha Botafogo e Santos pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino 2025. Arte/Agência Brasil
Esportes Rádio Nacional acompanha Botafogo x Santos ao vivo neste domingo
dom, 26/10/2025 - 08:03
Kuala Lampur, 26/10/2025 - Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fala após reunião do presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN. Frame: CanalGov/Reprodução
Internacional Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
dom, 26/10/2025 - 07:58
Eldorado (SP), 23/10/2025 - Rio Ribeira do Iguape. Foto: Prefeitura de Eldorado/Divulgação
Meio Ambiente Testes nucleares deixaram impactos em leitos de rios no interior de SP
dom, 26/10/2025 - 07:41
Fortaleza (CE), 25/10/2025 - Lance de jogo entre Fortaleza e Flamengo válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Foto: Mateus Lotif/FEC
Esportes Flamengo tropeça e Palmeiras pode abrir na liderança do Brasileirão
dom, 26/10/2025 - 07:41
Ver mais seta para baixo