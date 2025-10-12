Hoje é Dia: Dia das Crianças e Nossa Senhora Aparecida são destaques
O único feriado nacional do mês de outubro ocorre neste domingo (12). Celebrado pelos católicos, o Dia de Nossa Senhora Aparecida remete ao encontro da imagem da santa no rio Paraíba em 1717. Com romarias e missas que atraem milhares de fiéis para o Santuário Nacional em Aparecida (SP), a data foi destaque no Repórter Brasil em 2016 e no História Hoje em 2018:
Hoje também é o Dia das Crianças. Celebrada em 12 de outubro apenas no Brasil, a data, oriunda de uma lei do início do século XX e reforçada por campanhas publicitárias da década de 1960, foi destaque em conteúdos da Radioagência Nacional, TV Brasil e Agência Brasil:
O 12 de outubro ainda guarda uma data para a cultura e o conhecimento: é o Dia Nacional da Leitura, que reforça a importância do hábito de ler desde a infância até a vida adulta, a fim de ampliar horizontes e fortalecer o pensamento crítico. A efeméride também já foi destaque no Repórter Brasil e na Agência Brasil:
Outras datas da semana
Não é só o 12 de outubro que tem datas importantes na semana. Na área da educação e conhecimento, temos, a partir de 14 de outubro, o início da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, evento anual que aproxima a população dos avanços científicos e da inovação no país.
No dia seguinte (15), o Brasil homenageia aqueles que dedicam suas vidas à formação de cidadãos: é o Dia do Professor, criado para valorizar e refletir sobre os desafios e conquistas da educação. A data foi destaque de uma edição do Revista Brasil no ano passado:
No campo dos desafios sociais, a semana também tem outras datas de suma importância. Amanhã, 13 de outubro, é o Dia Internacional para a Redução dos Desastres Naturais, data que ressalta a importância de prevenção e alertas precoces para salvar vidas frente a eventos extremos. A Agência Brasil e o Revista Brasil já falaram sobre a data:
Já em 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação mobiliza mais de 150 países para discutir segurança alimentar e combater a fome, data ligada à criação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Repórter Brasil e Agência Brasil falaram da data no ano passado:
No dia 17, temos mais duas datas que nos levam à reflexão. Uma delas é o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que expõe a urgência de combater desigualdades e conflitos que afetam bilhões e foi destaque na Agência Brasil e no Repórter Brasil no ano passado:
A outra é o Dia Nacional da Vacinação, que reforça o papel das campanhas imunizatórias na prevenção de doenças e na preservação da saúde coletiva. A data foi destaque na Agência Brasil no ano passado.
*Confira a lista completa de efemérides de 12 a 18 de outubro de 2025
Nascimento do tenor lírico italiano Luciano Pavarotti (90 anos)
Dia das Crianças
Dia da Hispanidade ou Dia de Colombo - feriado que celebra a chegada de Cristóvão Colombo à América, em 12 de outubro de 1492, sendo este também o dia dedicado à Nossa Senhora do Pilar, padroeira da Hispanidad. A data é comemorada em todos os países de língua espanhola e também nos Estados Unidos
Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil
Dia Nacional da Leitura
Aniversário do Gama, cidade administrativa do Distrito Federal (65 anos)
Dia do Maquiador
Dia Internacional para a Redução dos Desastres Naturais - foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) e é celebrado anualmente na segunda quarta-feira de outubro
Criação da Universidade Estadual de Alagoas (55 anos)
Fim do resgate de 33 mineiros da mina San José, no Chile (15 anos)
Inundações em Haiderabade, na Índia. As fortes chuvas causam a morte de pelo menos 81 pessoas (5 anos)
Dia do Meteorologista
Início da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
Nascimento do filólogo, crítico literário, tradutor, diplomata e enciclopedista fluminense Antônio Houaiss (110 anos)
Dia Internacional das Mulheres Rurais
Dia do Professor - comemorado por brasileiros e inspirado na data da publicação do Decreto Nº 52.682, emitido em 15 de outubro de 1827 pelo Imperador dom Pedro I, legislando então sobre o ensino das primeiras letras no Brasil. A data tornou-se oficial como feriado nacional escolar pelo Decreto Federal 52.682, de 14 de outubro de 1963
Morte do compositor cearense Alberto Nepomuceno (105 anos)
Nascimento da cantora e compositora paraense Leila Pinheiro (65 anos)
Criação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO (80 anos)
Dia Mundial da Alimentação - celebrada em mais de 150 países como uma importante data para consciencializar a opinião pública sobre questões relativas à nutrição e à alimentação. Corresponde também à fundação da FAO (Food and Agriculture Organization), Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
Dia Internacional Para a Erradicação da Pobreza - comemoração internacional, instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) na sua Resolução A/RES/47/196, de 22 de dezembro de 1992
Dia do Profissional de Propaganda
Dia Nacional da Vacinação
Dia do Eletricista
Morte do poeta fluminense Casimiro de Abreu (165 anos)
Nascimento do ator e comediante mineiro Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande Otelo (110 anos)
Dia Mundial da Menopausa - comemoração internacional, promovida pela Sociedade Internacional da Menopausa, com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de várias ONGs do Brasil e do mundo
Inauguração do Aeroporto Internacional de Campinas (Viracopos) (65 anos)
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.