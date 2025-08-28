logo ebc
Incêndio volta a atingir comunidade em Santos e deixa feridos

Ao menos 50 residências foram atingidas pelas chamas
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/08/2025 - 18:19
São Paulo
Santos (SP), 28/08/2025 - Incêndio atinge Zona Noroeste de Santos. Foto: Marcelo Ricky/Divulgação
© Marcelo Ricky/Divulgação

Um incêndio de grandes proporções voltou a atingir nesta quinta-feira (28) uma comunidade no Caminho de São Sebastião, no Dique da Vila Gilda, no bairro Rádio Clube, em Santos, no litoral paulista.

Pelo menos três pessoas ficaram feridas nessa ocorrência: um homem que foi atingido na cabeça por uma viga de madeira e duas pessoas que inalaram fumaça.

As primeiras informações apontam que ao menos 50 residências dessa comunidade tenham sido atingidas pelas chamas. Os Bombeiros informam que o fogo já foi controlado pelo trabalho realizado por 49 agentes do órgão.

Esta é a segunda vez, em menos de um mês, que essa mesma comunidade é atingida por um incêndio. No início de agosto, outra ocorrência provocou a morte de uma pessoa e afetou 331 famílias ─ 33 delas tiveram que ser encaminhadas para um abrigo temporário.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Na ocasião, cerca de 100 palafitas foram atingidas, fazendo com que a prefeitura, alguns dias depois, precisasse decretar situação de emergência neste local.

Procurada pela Agência Brasil, a Prefeitura de Santos ainda não se manifestou sobre este novo incêndio.

 

Edição:
Vinicius Lisboa
