Inmet emite alerta vermelho para baixa umidade do ar em 5 estados e DF

Nesses locais, a umidade pode ficar abaixo de 12% nesta sexta-feira
Agência Brasil
Publicado em 22/08/2025 - 12:28
Brasília
Brasilienses aproveitam o sol e o perídodo da seca. Não chove ha 108 dias na cidade
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (22) um alerta vermelho, que indica grande perigo, em razão da baixa umidade do ar que atinge os estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, parte de Minas Gerais e da Bahia, além do Distrito Federal. Nesta região, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo 12% na tarde de hoje.  

O alerta entra em vigor às 13h de hoje e se encerra às 18h. O aviso cobre todo o Distrito Federal, além o Leste, Centro, Norte e Noroeste de Goiás. Estão sob alerta ainda o extremo Oeste da Bahia, o Noroeste de Minas, as regiões Oriental  e Ocidental do Tocantins, além do Nordeste mato-grossense. Confira no mapa abaixo. 

 

Brasília (DF), 22/08/2025 - Alerta do inmet sobre baixa umidade. Foto: Inmet/Divulgação
Alerta Laranja 

Há ainda um alerta laranja em vigor, também relativo à baixa umidade, que indica perigo. Neste caso, as regiões afetadas deverão enfrentar uma umidade relativa variando entre 20% e 12%, desde às 13h até as 20h de hoje. O aviso atinge, além dos estados já cobertos pelo alerta vermelho, parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Confira no mapa abaixo. 

 

Brasília (DF), 22/08/2025 - Alerta do inmet sobre baixa umidade. Foto: Inmet/Divulgação
Cuidados  

O Inmet alerta que, em caso de baixa umidade, há risco potencial de incêndios florestais e à saúde das populações nesta região. Pode haver ressecamento da pele, dor de cabeça, risco de doenças pulmonares, desconforto nos olhos, boca e nariz. A recomendação é beber bastante líquido, não se expor ao sol nas horas mais quentes, umidificar os ambientes e hidratar a pele. Atividades físicas não são recomendadas. Há ainda uma indicação para não consumir bebidas diuréticas, como café e álcool. 

 

 

Edição:
Amanda Cieglinski
Ver mais seta para baixo