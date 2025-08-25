logo ebc
Inmet emite alertas vermelho e laranja para baixa umidade do ar

Confira áreas afetadas pela seca
Agência Brasil
Publicado em 25/08/2025 - 12:58
Brasília
Brasília (DF), 22/08/2025 - Pessoa no Parque da Cidade com o calor e a baixa umidade. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

A semana começa com mais um alerta vermelho, que indica grande perigo, em razão da baixa umidade do ar nesta segunda-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 147 municípios do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas Gerais e Bahia, além do Distrito Federal, poderão registrar umidade relativa abaixo 12% na tarde desta segunda-feira (25). O alerta entra em vigor às 13h de hoje e se encerra às 18h.  

O aviso cobre todo o Distrito Federal, além o Leste, Centro, Norte e Noroeste de Goiás. Estão sob alerta ainda o extremo Oeste da Bahia, o Norte e Noroeste de Minas, a região Ocidental do Tocantins, além do Nordeste mato-grossense.

Confira no mapa abaixo: 
 

Brasília (DF), 25/08/2025 - Alerta vermelho do inmet sobre baixa umidade. INMET publica aviso iniciando em: 25/08/2025 13:00. Umidade relativa do ar abaixo de 12%. Grande risco de incêndios florestais e à saúde (doenças pulmonares, dores de cabeça e etc). Foto: Inmet/Divulgação
Alerta vermelho do Inmet sobre umidade relativa do ar abaixo de 12%. Foto: Inmet/divulgação


Alerta Laranja  

Além do alerta vermelho, há ainda um alerta laranja em vigor, também relativo à baixa umidade, que indica perigo. Neste caso, as regiões afetadas deverão enfrentar umidade relativa variando entre 20% e 12%, desde as 12h até as 19h de hoje. O aviso atinge, além dos estados já cobertos pelo alerta vermelho, parte de São Paulo, do Pará, do Maranhão e do Piauí.

Confira no mapa abaixo:
 

Brasília (DF), 25/08/2025 - Alerta laranja do inmet sobre baixa umidade. INMET publica aviso iniciando em: 25/08/2025 12:00. Umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%. Risco de incêndios florestais e à saúde. Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Foto: Inmet/Divulgação
Alerta laranja do Inmet aponta umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%. Foto: Inmet/divulgação

Cuidados   

O Inmet alerta que, em caso de baixa umidade, há risco potencial de incêndios florestais e à saúde das populações nesta região. Pode haver ressecamento da pele, dor de cabeça, risco de doenças pulmonares, desconforto nos olhos, boca e nariz. A recomendação é beber bastante líquido, não se expor ao sol nas horas mais quentes, umidificar os ambientes e hidratar a pele. Atividades físicas não são recomendadas. Há ainda uma indicação para não consumir bebidas diuréticas, como café e álcool. 

Confira a reportagem do telejornal Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, sobre a situação do clima

 

 

Edição:
Amanda Cieglinski
Inmet alerta vermelho alerta laranja umidade do ar seca
