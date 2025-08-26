logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Justiça mantém prisão da dupla que furtou alemães em Copacabana

MP diz que prisão preventiva é necessária para evitar reincidência
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/08/2025 - 20:38
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro(RJ), 31/12/2024 - Praia cheia com palcos montados na areia da Praia de Copacabana no último dia do ano. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Justiça do Rio de Janeiro transformou em preventiva a prisão de dois homens que na semana passada furtaram dois alemães, na praia de Copacabana. Os turistas foram encontrados nus, caminhando pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana, e contaram que tinham sido furtados. Os homens levaram as roupas, cartões bancários e telefones celulares das vítimas.

Os estrangeiros foram localizados por equipes da Coordenadoria de Ações Integradas da Guarda Municipal.

Após acolher os turistas, os agentes iniciaram buscas na região e conseguiram localizar os assaltantes minutos depois, fazendo compras com os cartões e os celulares das vítimas, em uma farmácia na esquina da Avenida Nossa Senhora de Copacabana com a Rua Santa Clara.

Os criminosos foram encontrados ainda com as peças de roupa das vítimas. Renan Dantas dos Santos e Cleiton Valle da Silva Veríssimo acabaram presos em flagrante.

Na audiência de custódia, o Ministério Público sustentou que a conversão da prisão era necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos, e para evitar a reiteração do delito, já que os custodiados são reincidentes na prática de crimes patrimoniais.

 

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Turistas alemães são assaltados na praia de Copacabana
Vitória - Polícia Civil do Espírito Santo faz paralisação até a meia-noite de hoje após morte de investigador em Colatina,e por más condições de trabalho (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Rio: 3 pessoas são presas em ação para conter confronto entre facções
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Polícia de São Paulo prende suspeito de morte de torcedor do Cruzeiro
Edição:
Aline Leal
Copacabana Rio de Janeiro Violência no Rio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Sede da Procuradoria-Geral da República
Justiça PGR tem 5 dias para analisar indiciamento de Bolsonaro e Eduardo
ter, 26/08/2025 - 21:13
Canoas (RS), 21/05/2024 – CHUVAS/ RS - ANIMAIS - Cerca de 70 cavalos retirados das enchentes foram enviados para ULBRA, em Canoas. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Três pessoas tiveram encefalite equina venezuelana no AM, diz Fiocruz
ter, 26/08/2025 - 21:11
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
Geral Apostador do Rio de Janeiro leva sozinho R$ 33,7 milhões na Mega-Sena
ter, 26/08/2025 - 21:01
Rio de Janeiro(RJ), 31/12/2024 - Praia cheia com palcos montados na areia da Praia de Copacabana no último dia do ano. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Justiça mantém prisão da dupla que furtou alemães em Copacabana
ter, 26/08/2025 - 20:38
Rio de Janeiro (RJ) 14/11/2024 – O embaixador Mauro Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores, na mesa de abertura do G20 Social, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Internacional Vieira: não há negociação com EUA que envolva interferência judicial 
ter, 26/08/2025 - 20:11
Brasília (DF) 07/08/2025 Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes pede à PGR parecer sobre agentes da PF na casa de Bolsonaro
ter, 26/08/2025 - 19:57
Ver mais seta para baixo