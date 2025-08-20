logo ebc
Lula assina nomeação de André Basbaum para a presidência da EBC 

Decreto será publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União
Publicado em 20/08/2025 - 20:03
Brasília
Brasília (DF), 20/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, empossa o novo presidente da Empresa Brasil de Comunicação - EBC, André Basbaum, tendo ao lado o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, durante cerimônia no Palácio da Alvorada. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira (20) o decreto de nomeação do jornalista André Basbaum como novo presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), o documento será publicado nesta quinta-feira (21) no Diário Oficial da União. 

Com 25 anos de carreira, Basbaum acumula ampla experiência em cargos de liderança nas quatro maiores emissoras de televisão do país. Foi editor de economia do Jornal Nacional, editor de especial do Jornal da Record, editor-chefe do SBT Brasil e diretor de jornalismo na Band. 

Antes de assumir a presidência da EBC, Basbaum ocupava o cargo de diretor  de integração de jornalismo da TV Record. Ele assume o lugar de Jean Lima, que ficou um ano e 10 meses na presidência da empresa pública. 

Ao anunciar o novo presidente, a Secom destacou ações da gestão de Jean Lima, como a consolidação da audiência da TV Brasil em 5° lugar, a ampliação da Rede Nacional de Comunicação Pública para todas as capitais e o relançamento da TV Brasil Internacional.

 

Brasília (DF) 31/03/2025 - André Basbaum, presidente da EBC. Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Secom anuncia André Basbaum como novo presidente da EBC
