Luto: editora da Agência Brasil, Nádia Franco morre aos 73 anos

Velório e sepultamento ocorrem em Paracatu, Minas Gerais
Agência Brasil
Publicado em 10/08/2025 - 10:11
Brasília
Brasília (DF) - Nádia Batista Franco. Foto: Arquivo Pessoal
A equipe da Agência Brasil comunica com imenso pesar o falecimento da jornalista e editora Nádia Batista Franco (73), ocorrido neste sábado (9). 

Nádia (foto - centro) passou mal durante uma viagem com destino a Paracatu (MG), cidade da sua família. A suspeita é de que a morte tenha ocorrido em decorrência de um infarto. 

Nádia estudou na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e começou a carreira no jornal Correio Braziliense. Trabalhou 49 anos na Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e nas empresas anteriores que deram origem ao sistema público de comunicação. Na maior parte desse tempo, ela atuou na Agência Brasil como editora, tendo sido também gerente de redação. 

Conhecida pela elegância e apreço pela palavra, a jornalista era uma referência para os colegas e as novas gerações.

"A Nádia foi uma profissional correta e educada. Dominava muito bem a língua portuguesa. A conheci no início dos anos 70 no Correio Braziliense", conta o editor da Agência Brasil Kleber Sampaio.

 

Brasília (DF) - Nádia Batista Franco. Foto: Arquivo Pessoal
Brasília (DF) - Nádia Batista Franco ao centro, durante homenagem recebida em maio de 2025, no aniversário de 35 anos da Agência Brasil. Foto: Arquivo pessoal

A editora Denise Gresinger também lamenta o falecimento de Nádia.

"Elegante, sofisticada, fina, inteligente, gosto apuradíssimo! Uma diva mesmo. Muito grata por ter convivido e aprendido com ela.  Que mulher maravilhosa. Que perda", define a jornalista e colega de trabalho.

Repórter da Agência Brasil, Pedro Peduzzi fala do convívio diário com Nádia. "Que privilégio tê-la tão perto por tanto tempo. Que privilégio aprender tanto com uma pessoa tão boa em tantos sentidos. Pessoas que nem a Nádia são sempre eternas. Obrigado por tudo."

Gerente de Jornalismo Digital da EBC, Juliana Cézar Nunes celebra a trajetória de Nádia e ressalta o compromisso da jornalista com os leitores. 

“O cuidado com o texto e o zelo com a informação são ensinamentos que vão continuar nos guiando", destaca Juliana. "Nossos sentimentos à família, especialmente irmãos e sobrinhos, e aos amigos nesse momento de dor e eterna saudade."

O velório da jornalista começou na noite de ontem e o sepultamento está marcado para às 17h deste domingo, em Paracatu.

Juliana Cézar Nunes
