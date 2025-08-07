logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Marcha das Mulheres Indígenas defende luta contra a violência

Iniciativa reúne em Brasília mais de sete mil pessoas
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/08/2025 - 20:25
Brasília
Brasília (DF), 07/08/2025 - Passeata da 4ª Marcha das Mulheres Indígenas. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
© Antonio Cruz/Agência Brasil

Entre cantos de luta de diferentes etnias e manifestações de protestos, a 4ª Marcha das Mulheres Indígenas percorreu o Eixo Monumental e a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na tarde desta quinta-feira (7). Segundo a organização, o evento contou com mais de sete mil pessoas. O tema foi "Nosso corpo, nosso território: somos as guardiãs do planeta".

Entre as reivindicações, manifestos defenderam principalmente a demarcação de terra, contra violências de gênero nos territórios e também em relação ao projeto que flexibiliza licenças ambientais (PL 2159, criticado como “PL da Devastação”). Críticas à lei do marco temporal também estavam nas palavras, em diferentes idiomas, e nas faixas e cartazes em português que levavam na caminhada. 

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, fez eco às principais pautas de reivindicações das mulheres presentes. “Seguimos juntas pelo bem viver indígena”, afirmou. Ela estava acompanhada da atriz Alessandra Negrini. Elas seguravam uma faixa com o texto pedindo proteção ao corpo e ao território indígena. 

“Protagonistas”

Participaram do evento indígenas residentes em todos os biomas brasileiros.

“É o momento de mostrar que nós somos as próprias protagonistas da nossa história. A luta nossa é pela vida e pelo não desmatamento das florestas”, disse a ativista e artista indígena Weena Tikuna, de 36 anos, do território Umariaçu, em Tabatinga, no Amazonas. 

Weena e outras mulheres argumentavam que é necessário reduzir imediatamente a devastação que tem as mudanças climáticas como consequência imediata.

Também na manifestação, a indígena Aline Ikpeng, que vive no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, levava no colo sua bebê de menos de um ano. Ela disse que viajou para Brasília para lutar pelas futuras gerações. “Nós estamos sendo massacrados, a mata e os animais [estão] desaparecendo”, lamentou. 

Brasília (DF), 07/08/2025 - Passeata da 4ª Marcha das Mulheres Indígenas. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Mais de sete mil pessoas participaram da manifestação em Brasília -Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Homologação 

Durante a semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto de homologação de mais três Terras Indígenas.

Foram reconhecidas as Terras Indígenas Pitaguary, Lagoa Encantada e Tremembé de Queimadas, todas no estado do Ceará. Agora, são 16 territórios indígenas homologados nos últimos dois anos. 

Segundo o governo, os territórios reconhecidos foram definidos com base no estágio avançado dos processos administrativos e o tempo de espera pelo reconhecimento de seus direitos territoriais.

Relacionadas
06/8/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de homologação de terras indígenas. Palácio do Planalto, Brasília – DF.
Lula homologa três novas terras indígenas no Ceará
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
AGU entrega ao Supremo plano para regularização de terras indígenas
Brasília (DF) 05/08/2025 - Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher durante o Seminário - COP 30 - Um compromisso com as vidas que sustentam os biomas. Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Brasil monitora direitos de indígenas e mulheres em metas da COP30
Edição:
Kleber Sampaio
Marcha das Mulheres Indígenas luta contra violência demarcação terras indígenas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 06/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com a equipe do fime O Agente Secreto, no Palácio da Alvorada. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Cultura Lula recebe equipe de O Agente Secreto e destaca papel da cultura
qui, 07/08/2025 - 21:37
Brasília - 22.05.2023 - Foto da Fachada do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF aprova orçamento de R$ 1 bi para 2026 com mais gasto em segurança
qui, 07/08/2025 - 20:46
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para R$ 9 milhões
qui, 07/08/2025 - 20:42
Brasília (DF), 07/08/2025 - Passeata da 4ª Marcha das Mulheres Indígenas. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Geral Marcha das Mulheres Indígenas defende luta contra a violência
qui, 07/08/2025 - 20:25
Sede da Procuradoria-Geral da República
Justiça PGR recorre para limitar alcance de ampliação do foro privilegiado
qui, 07/08/2025 - 20:07
São Paulo (SP), 12/05/2025 - O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou hoje, que a estimativa é de que o comércio varejista movimente R$ 16 bilhões este ano. A projeção foi anunciada durante o Apas Show, festival de alimentos e bebidas que termina na próxima quinta-feira (15). Foto: Cadu Pinotti/Agência Brasil
Economia Plano de contingência ao tarifaço deve sair até terça, diz Alckmin
qui, 07/08/2025 - 19:20
Ver mais seta para baixo