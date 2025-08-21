logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 28 milhões

Números sorteados foram: 02 - 37 - 38 - 46 - 52 - 55
Agência Brasil
Publicado em 21/08/2025 - 20:58
Brasília
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.904 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (21). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 28 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 02 - 37 - 38 - 46 - 52 - 55.

  • 10 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 110.552,20 cada
  • 1.190 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.531,33 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (23), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena sorteio loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 28 milhões
qui, 21/08/2025 - 20:58
Índia, 13/08/2025 - Brasileiros que participam da 18ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica - IOAA. Foto: oba_olimpiada/Instagram
Educação Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica premia brasileiros
qui, 21/08/2025 - 20:51
Indústrias, fábricas,Obras de construção, edifício sede do SENAI,construção civil
Economia Sinduscon-SP revisa para baixo a projeção de crescimento da construção
qui, 21/08/2025 - 20:40
tv brasil redes sociais
Geral TV Brasil lidera interações nas redes entre instituições federais
qui, 21/08/2025 - 20:31
Fachada da Secretaria de Estado da Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro
Geral Operação desvenda golpe de quase R$ 6 milhões em compra de automóveis
qui, 21/08/2025 - 20:09
Brasília (DF) 13/08/2025 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante assinatura da medida provisória (MP) Brasil Soberano., no Palácio do Planalto Foto: CanalGov/Reprodução
Política Lula quer reforçar o engajamento de países amazônicos na COP30
qui, 21/08/2025 - 20:06
Ver mais seta para baixo