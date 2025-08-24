Geral
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 35 milhões
Números sorteados foram: 04 - 17 - 18 - 26 - 43 - 52
Agência Brasil
Publicado em 24/08/2025 - 10:13
Brasília
Versão em áudio
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.905 da Mega-Sena, realizado neste sábado (23). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 35 milhões para o próximo sorteio.
- 39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 50.671,85 cada
- 3.318 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 981,75 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira (26), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
