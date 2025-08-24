logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 35 milhões

Números sorteados foram: 04 - 17 - 18 - 26 - 43 - 52
Agência Brasil
Publicado em 24/08/2025 - 10:13
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.905 da Mega-Sena, realizado neste sábado (23). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 35 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 - 17 - 18 - 26 - 43 - 52

  • 39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 50.671,85 cada
  • 3.318 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 981,75 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira (26), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Sorteio Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação País precisa dar prioridade política à alfabetização, diz especialista
dom, 24/08/2025 - 10:36
FILE PHOTO: Ukrainian soldiers shoot at what a source from Ukraine's Presidential Office says are Lancet drones, in this still image taken from handout video released on May 31, 2023. Defence Ministry Of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. BEST QUALITY AVAILABLE./File Photo
Internacional Ucrânia ataca usina nuclear russa e danifica reator
dom, 24/08/2025 - 10:36
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 35 milhões
dom, 24/08/2025 - 10:13
São Paulo (SP), 02/07/2025 - Funcionários da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp e da Enel trabalham no reparo do rompimento da tubulação da Sabesp na rua Chico Paula , Freguesia do Ó, zona norte da capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Municípios reclamam de apoio técnico para universalizar o saneamento
dom, 24/08/2025 - 09:49
Logo da Agência Brasil
Economia Petrobras testa capacidade de resposta a incidentes na Foz do Amazonas
dom, 24/08/2025 - 08:25
Rio de Janeiro (RJ) 22/08/2025 - Para festejar os 50 anos de trajetória do sambista Sombrinha, referência histórica no gênero, a apresentadora Teresa Cristina recebe o cantor e compositor para um papo repleto de boas histórias e músicas autorais na edição inédita do programa Samba na Gamboa deste domingo (24), às 13h, na TV Brasil. Foto: TV Brasil
Cultura TV Brasil: Sombrinha comemora 50 anos de carreira no Samba na Gamboa
dom, 24/08/2025 - 08:02
Ver mais seta para baixo