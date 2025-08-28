Geral
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões
Números sorteados foram: 30 - 33 - 42 - 44 - 52 - 56
Agência Brasil
Publicado em 28/08/2025 - 20:56
Brasília
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.907 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 30 - 33 - 42 - 44 - 52 - 56.
- 22 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 49.173,21 cada
- 1.245 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.432,29 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
