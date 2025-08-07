logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para R$ 9 milhões

Números sorteados foram: 14 - 23 - 30 - 32 - 38 - 48
Agência Brasil
Publicado em 07/08/2025 - 20:42
Brasília
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (7). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 9 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 14 - 23 - 30 - 32 - 38 - 48

  • 20 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 61.349,01 cada
  • 1.483  apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.363,78 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena sorteios loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 06/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com a equipe do fime O Agente Secreto, no Palácio da Alvorada. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Cultura Lula recebe equipe de O Agente Secreto e destaca papel da cultura
qui, 07/08/2025 - 21:37
Brasília - 22.05.2023 - Foto da Fachada do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF aprova orçamento de R$ 1 bi para 2026 com mais gasto em segurança
qui, 07/08/2025 - 20:46
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para R$ 9 milhões
qui, 07/08/2025 - 20:42
Brasília (DF), 07/08/2025 - Passeata da 4ª Marcha das Mulheres Indígenas. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Geral Marcha das Mulheres Indígenas defende luta contra a violência
qui, 07/08/2025 - 20:25
Sede da Procuradoria-Geral da República
Justiça PGR recorre para limitar alcance de ampliação do foro privilegiado
qui, 07/08/2025 - 20:07
São Paulo (SP), 12/05/2025 - O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou hoje, que a estimativa é de que o comércio varejista movimente R$ 16 bilhões este ano. A projeção foi anunciada durante o Apas Show, festival de alimentos e bebidas que termina na próxima quinta-feira (15). Foto: Cadu Pinotti/Agência Brasil
Economia Plano de contingência ao tarifaço deve sair até terça, diz Alckmin
qui, 07/08/2025 - 19:20
Ver mais seta para baixo