Mega-Sena sem ganhadores e próximo sorteio estimado em R$ 40 milhões
Publicado em 10/08/2025 - 10:07
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.899 da Mega-Sena, realizado neste sábado (9). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio, no dia 12.
Os números sorteados foram: 10 - 22 - 28 - 42 - 44 - 51
5 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 32.574,43
4 acertos: 3.375 apostas ganhadoras, R$ 890,92
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira (12), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
