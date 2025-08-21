Geral
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 21/08/2025 - 07:20
Brasília
Versão em áudio
As seis dezenas do concurso 2.904 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está estimado pela Loterias Caixa em R$ 3,5 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Destaques EBC
Radioagência
Setor aéreo bate recorde com mais de 11,6 mi de passageiros em julho
Rádios
Repórter Nacional 7h30: PF indicia Bolsonaro e Eduardo por coação de autoridades e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
TV Brasil
Ciclone extratropical causa estragos em cidades do Sul e Centro- Oeste
Mais notícias
Meio Ambiente Setor de óleo e gás lidera liberação de licenças ambientais do Ibama
qui, 21/08/2025 - 09:05
Economia Petrobras inicia pagamento de dividendos a acionistas
qui, 21/08/2025 - 08:48
Internacional Rússia faz maior ataque à Ucrânia desde julho
qui, 21/08/2025 - 08:48
Geral Rio inicia demolição de construções irregulares em comunidade
qui, 21/08/2025 - 08:28
Economia Governo vai comprar perecíveis que iriam para EUA, diz ministro
qui, 21/08/2025 - 08:02
Direitos Humanos Estudo aponta condições precárias em centros de acolhimento no Rio
qui, 21/08/2025 - 07:35