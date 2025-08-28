Geral
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 28/08/2025 - 08:32
Brasília
Versão em áudio
As seis dezenas do concurso 2.907 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Mais notícias
Meio Ambiente Expedição na Amazônia aproxima cientistas a conhecimento tradicional
qui, 28/08/2025 - 09:02
Justiça STJ libera retomada das obras de resort em região oceânica de Maricá
qui, 28/08/2025 - 08:45
Geral Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
qui, 28/08/2025 - 08:32
Educação Estudantes do ensino integral têm notas maiores no Enem, diz estudo
qui, 28/08/2025 - 08:30
Geral Grupo criminoso no setor de combustíveis é alvo de operações da PF
qui, 28/08/2025 - 08:21
Internacional UE convoca diplomata russo após ataque que atingiu delegação em Kiev
qui, 28/08/2025 - 08:20