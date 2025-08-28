logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 28/08/2025 - 08:32
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.907 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp  

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Edição:
Aécio Amado
Mega-Sena concurso 2.907 Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Amazônia (AM), 27/08/2025 - Caravana científica e intercultural percorre o rio Amazonas. Foto: Capes/Divulgação
Meio Ambiente Expedição na Amazônia aproxima cientistas a conhecimento tradicional
qui, 28/08/2025 - 09:02
Edifício sede do Superior Tribunal de Justiça STJ
Justiça STJ libera retomada das obras de resort em região oceânica de Maricá
qui, 28/08/2025 - 08:45
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
qui, 28/08/2025 - 08:32
professor, sala de aula, ensino médio
Educação Estudantes do ensino integral têm notas maiores no Enem, diz estudo
qui, 28/08/2025 - 08:30
Brasília (DF), 31/08/2023 - Movimentação no prédio sede da Polícia Federal, que ouve Bolsonaro e mais sete envolvidos no caso da venda de joias. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Grupo criminoso no setor de combustíveis é alvo de operações da PF
qui, 28/08/2025 - 08:21
Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante sessão do Parlamento Europeu, em Strasbourg, na França 27/11/2024 REUTERS/Yves Herman
Internacional UE convoca diplomata russo após ataque que atingiu delegação em Kiev
qui, 28/08/2025 - 08:20
Ver mais seta para baixo