logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 19/08/2025 - 07:27
Brasília
Bilhetes de aposta da mega-sena
© Marcello Casal JrAgência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.903 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 65 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp  

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Edição:
Aécio Amado
Mega-Sena concurso 2.903 Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 05/08/2025 - Senador Fabiano Contarato participa do programa DR com Demori. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Cultura Senador Fabiano Contarato é o entrevistado no DR com Demori
ter, 19/08/2025 - 09:00
Rio de Janeiro - A Força Nacional faz operação contra o roubo de cargas na Avenida Brasil, em conjunto com militares, polícias estaduais e Rodoviária Federal, nas rodovias do estado (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Geral Mais de 10 mil roubos de carga foram registrados no país em 2024
ter, 19/08/2025 - 08:28
Brasília/DF, 17/07/2023, O movimento Hip Hop brasileiro, durante marcha da Cultura Hip Hop em celebração ao Cinquentenário mundial da Cultura Hip Hop. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Cultura Livro mostra que hip hop conquistou mercados sem perder origem de luta
ter, 19/08/2025 - 08:02
Rádio Nacional AM de Brasília
Geral Rádios Nacional e MEC têm crescimento em audiência no mês de julho
ter, 19/08/2025 - 07:54
Saúde cria serviço de referência para tratar câncer de colo de útero e de mama
Saúde Diagnóstico tardio do câncer de colo de útero eleva custos no SUS
ter, 19/08/2025 - 07:28
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
ter, 19/08/2025 - 07:27
Ver mais seta para baixo