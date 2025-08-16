logo ebc
Niterói terá campeonato de surfe neste domingo

Provas serão disputadas a partir das 7h
Agência Brasil
Publicado em 16/08/2025 - 09:22
Rio de Janeiro
gabriel medina, paris 2024, surfe
O 7º Itacoatiara Big Wave (IBW), campeonato de ondas grandes de nível internacional, na praia de Itacoatiara, em Niterói, será realizado neste domingo (17), a partir das 7h. Ele será disputado na modalidade Tow In, na qual o atleta é rebocado até a onda por jet-ski.

Entre os atletas convidados para esta edição estão Pedro Scooby, Lucas Chumbo, Gabriel Sampaio, Michaela Fregonese e Michelle des Bouillons.

“Niterói tem vocação natural para o esporte, especialmente em modalidades ligadas ao mar e à natureza. O Itacoatiara Big Wave consolida a cidade como um dos principais palcos do surfe de ondas grandes no Brasil e no mundo. O certame movimenta a economia, atrai visitantes e reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e com o incentivo à prática esportiva como instrumento de inclusão e qualidade de vida”, disse o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Como será

Os atletas disputarão a competição em dupla, surfista e piloto, nas categorias Times Masculinos e Times Mulher-Homem. Na categoria masculina, os atletas se revezam entre a prancha e o jet-ski. Já na categoria Mulher-Homem, estará em jogo a performance feminina sobre as ondas enquanto caberá ao parceiro pilotar o jet-ski.

A premiação total é de R$ 96 mil. “A expectativa é de um dia perfeito para um campeonato de surfe. Previsão de ondas altas, ventos favoráveis e temperatura agradável. Ingredientes espetaculares para fazer do Itacoatiara Big Wave 2025 um sucesso ainda maior que os anteriores”, afirmou Alexey Wanick, diretor-executivo do IBW.

Edição:
Kleber Sampaio
Surfe Niterói estado do Rio
