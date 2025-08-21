logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Operação desvenda golpe de quase R$ 6 milhões em compra de automóveis

Estelionatários compraram 76 carros em MG para rodar no Rio
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/08/2025 - 20:09
Rio de Janeiro
Fachada da Secretaria de Estado da Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco/IE) realizou uma operação contra uma quadrilha que praticou uma fraude milionária envolvendo dezenas de veículos. De acordo com as investigações, os criminosos aplicaram um golpe de quase R$ 6 milhões, envolvendo grupos multinacionais de investimentos e financiamentos.

Os policiais civis encontraram 11 automóveis adquiridos através do crime de estelionato em uma agência de locação de veículos, em um shopping no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio, e mais 12 carros em uma segunda fase da operação. No total, 76 veículos foram comprados em Minas Gerais, sem que os estelionatários pagassem qualquer prestação à financiadora dos veículos. 

Com o avanço das investigações, a equipe da Draco descobriu que a documentação utilizada para a celebração do contrato era falsa. A partir daí, os veículos passaram a ser rastreados e, com o cruzamento de dados de inteligência e informações obtidas em ações de campo, foi identificado que parte desses automóveis estava transitando no estado do Rio de Janeiro, no bairro de Santa Cruz e Campo Grande, na zona oeste. 

A investigação apontou que os veículos estavam sendo utilizados para rodar em aplicativos de corrida, a serviço do grupo da milícia local, que visaria angariar recursos, a partir da exploração desse tipo de serviço ilegal.

A Draco identificou que alguns carros estariam sendo expostos para locação em um shopping no Recreio dos Bandeirantes. Na locadora, foram identificados, ainda, materiais que abasteceriam uma oficina para a realização da manutenção dos veículos, uma vez que, considerando a sua natureza ilícita, não poderiam ser levados para as concessionárias e oficinas autorizadas.

Os agentes prenderam o responsável pelo estabelecimento, Robson Soares Moreira Júnior. Ao todo, 23 carros alvos do crime de estelionato foram recuperados. As investigações prosseguem para localizar os demais veículos, identificar a existência de outros sócios ligados à empresa e apurar a destinação financeira dos recursos obtidos com as locações dos automóveis apreendidos.

Relacionadas
Fachada da Secretaria de Estado da Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro
Polícia desarticula aplicativo de transporte imposto por facção no Rio
Edição:
Sabrina Craide
polícia civil Draco Milícia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 28 milhões
qui, 21/08/2025 - 20:58
Índia, 13/08/2025 - Brasileiros que participam da 18ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica - IOAA. Foto: oba_olimpiada/Instagram
Educação Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica premia brasileiros
qui, 21/08/2025 - 20:51
Indústrias, fábricas,Obras de construção, edifício sede do SENAI,construção civil
Economia Sinduscon-SP revisa para baixo a projeção de crescimento da construção
qui, 21/08/2025 - 20:40
tv brasil redes sociais
Geral TV Brasil lidera interações nas redes entre instituições federais
qui, 21/08/2025 - 20:31
Fachada da Secretaria de Estado da Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro
Geral Operação desvenda golpe de quase R$ 6 milhões em compra de automóveis
qui, 21/08/2025 - 20:09
Brasília (DF) 13/08/2025 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante assinatura da medida provisória (MP) Brasil Soberano., no Palácio do Planalto Foto: CanalGov/Reprodução
Política Lula quer reforçar o engajamento de países amazônicos na COP30
qui, 21/08/2025 - 20:06
Ver mais seta para baixo